17 плохишей, чей дух авантюризма не исправит ни возраст, ни статус, ни сама судьба

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Во все времена находились люди, которым не по душе была жизнь по правилам. Однако бороться с системой можно по-разному. Иногда бывает достаточно просто проигнорировать предупреждающую надпись.

Мы в AdMe.ru считаем, что правила нарушать нехорошо, но уж если приходится это делать, то только так, как герои нашей подборки.

«В моей местной IKEA средний палец этой декоративной руки зафиксирован в сложенном положении»

Кому-то явно не хватает розеток

«Я буду резать все, что захочу, ладно?»

Принцип неопределенности на примере игр с мячом

«Не играть в игры с мячом».

«Я съел половину сэндвича, а вторую оставил на потом»

Это преступление против человечества. © KarsThoughtz / Twitter

«Прошлым вечером моя девушка перешла границы дозволенного»

«Однажды я тоже бунтовала. В чашке чай»



«Думаю, мой двухлетний ребенок — тот еще бунтарь»

«Кружка не будет указывать мне, что пить»

«Я плохой парень!»

«Виноградный джем».

«На это больно смотреть, но вы сломали систему»

«Мой почтальон — настоящий безумец!»

«Не сгибать».

Представьте, как круто делать селфи в этой футболке

«Не фотографируйте, пожалуйста».

«Соседская бабуля постоянно срывает все объявления и орет на тех, кого увидит за расклейкой. Кажется, я знаю, кто сегодня будет звонить этим ребятам»

«Муж всегда говорит мне закрывать дверь его кабинета. Сейчас он на работе»

«Я женился на оторве»

«Я слышал, тут любят опасных парней. Я достаточно опасен?»