17 плохишей, чей дух авантюризма не исправит ни возраст, ни статус, ни сама судьба
Во все времена находились люди, которым не по душе была жизнь по правилам. Однако бороться с системой можно по-разному. Иногда бывает достаточно просто проигнорировать предупреждающую надпись.
Мы в AdMe.ru считаем, что правила нарушать нехорошо, но уж если приходится это делать, то только так, как герои нашей подборки.
«В моей местной IKEA средний палец этой декоративной руки зафиксирован в сложенном положении»
Кому-то явно не хватает розеток
«Я буду резать все, что захочу, ладно?»
Принцип неопределенности на примере игр с мячом
«Не играть в игры с мячом».
«Я съел половину сэндвича, а вторую оставил на потом»
- Это преступление против человечества. © KarsThoughtz / Twitter
«Прошлым вечером моя девушка перешла границы дозволенного»
«Однажды я тоже бунтовала. В чашке чай»
«Думаю, мой двухлетний ребенок — тот еще бунтарь»
«Кружка не будет указывать мне, что пить»
«Я плохой парень!»
«Виноградный джем».
«На это больно смотреть, но вы сломали систему»
«Мой почтальон — настоящий безумец!»
«Не сгибать».
Представьте, как круто делать селфи в этой футболке
«Не фотографируйте, пожалуйста».
«Соседская бабуля постоянно срывает все объявления и орет на тех, кого увидит за расклейкой. Кажется, я знаю, кто сегодня будет звонить этим ребятам»
«Муж всегда говорит мне закрывать дверь его кабинета. Сейчас он на работе»
«Я женился на оторве»
«Я слышал, тут любят опасных парней. Я достаточно опасен?»
А как вы или ваши знакомые шли «против системы»?
Фото на превью notmyidealusername / Reddit
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