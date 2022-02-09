17 питомцев после стрижки, которых так и хочется утешить фразой «Шерсть не зубы — отрастет»

Новая стрижка, особенно у незнакомого мастера, — это всегда лотерея. Причем касается это не только людей, но и братьев наших меньших. Доверяя своего пушистого друга салону для животных или грумеру, мы надеемся получить на выходе чистого и опрятного питомца. Однако порой в этом деле случаются провалы, которые вызывают у хозяев смех сквозь слезы. Впрочем, иногда мы и сами не рассчитываем свои силы, хватаясь за триммер или ножницы.

Мы в AdMe.ru полагаем, что коты и собаки из нашей подборки быстрее отрастят шерсть, чем смогут снова доверять людям. Ведь забыть и тем более простить такие стрижки непросто даже животному.

1. «„Мать, я просила подстричь меня как льва. Это когда все тело бритое, кроме головы, а не наоборот!“»

«На самом деле она готовится к поездке в салон, а я не доверяю им ее маленькую голову».

2. «Забрал пса из салона. Подозреваю, он рад не новой стрижке, а тому, что наконец-то едет домой»

3. «Только взгляните, как грумер обкромсал моего малыша!»

4. «Мою собаку вчера постригли, и теперь она выглядит как эмо»

5. «Грумер позвонила мне и попросила забрать моего кота, потому что она устала пытаться его подстричь»

6. «Присоединяюсь к флешмобу с неудачными стрижками»

7. Вот почему померанских шпицев лучше доверять профессионалам

8. «Грумер успел подстричь его только наполовину, после чего отправил домой за плохое поведение»

9. «Кажется, мой пес вынашивает план мести за мою попытку подстричь его дома»

10. «Вместо того чтобы искупать и вычесать мою собаку, грумер просто ее побрил»

11. «Кот моего друга явно не впечатлен своей новой стрижкой»

12. «В салоне мне отдали совершенно другую собаку»

13. «Подстриг сегодня своего ньюфаундленда. Ну какой стильный парень!»

14. «Мой сосед пытался постричь свою собаку самостоятельно, пока салоны были закрыты»

15. «Попросил грумера постричь мою собаку, и вот в каком виде он мне ее вернул»

16. «Моей девушке пришлось отлучиться на работу в процессе стрижки ее собаки»

17. «Мы не знали, что корги не нужно стричь, и попросили грумера слегка укоротить шерсть, а она немного увлеклась»

Корги и собак других пород с двойной шерстью крайне не рекомендуется так коротко стричь: это вредно для их кожи и может привести к необратимому повреждению шерсти. © SassyClassy / Reddit