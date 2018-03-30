17 первоапрельских розыгрышей от людей, которым неведомо сострадание

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Замена сахара солью, намазывание мыла прозрачным лаком для ногтей и натягивание пищевой пленки над унитазом слегка устарели. Есть новые способы коварно разыграть коллег и друзей в самый веселый день года, и мы о них расскажем. Но помните: если вы решили подшутить над-кем-то, удовольствие должны получить обе стороны.

AdMe.ru делится лучшими розыгрышами от пользователей сети и напоминает, что принимать пищу из рук других людей и поворачиваться к ним спиной 1 апреля себе дороже.

Дождитесь, пока «жертва» оставит телефон без присмотра, и замените свое имя в списке контактов на слово «мама». Теперь пишите странные СМС

Распечатайте и вырежьте силуэты насекомых. Наклейте с обратной стороны плафона. Их станет видно, как только лампу включат

Устройте для коллег полосу препятствий на пути к рабочему месту

Вырежьте и наклейте на дно любимой кружки вашего коллеги изображение пятачка

Установите пирамиду из стаканчиков на входе в кабинет. Самые коварные могут налить в них воды. Самые добрые — шампанского

Заставьте коллег поверить, что принтер теперь управляется голосом

Наденьте кучу канцелярских резинок на смартфон друга или коллеги

Заклейте зеркало предупреждением

«Зеркало не работает. Пожалуйста, не используйте его. Извините за доставленные неудобства».

Повесьте в офисе возмутительное объявление

Замените туалетную бумагу скотчем

«Удачи!»

Или стяните рулон пластиковой стяжкой

Повысьте «уровень сложности» на унитазе

Или инсценируйте посещение туалета инопланетянами

Замените семейный портрет на фотографию знаменитости

Прикрепите канцелярские кнопки скотчем к двери, а за дверь положите воздушный шарик. Эффектное появление коллег гарантировано

Заморозьте хрустящие колечки с молоком и подайте их на завтрак

А еще из таких колечек получаются отличные «семена пончиков» в подарок друзьям и коллегам