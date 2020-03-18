17 переписок с водителями такси, общение с которыми зашло не туда
Мы уже давно привыкли заказывать такси через приложение в смартфоне. Так гораздо быстрее можно найти машину, узнать, на каком автомобиле поедешь, и отследить его перемещения. А еще программа позволяет напрямую связаться с водителем. И порой это общение оказывается настолько странным, что нарочно не придумаешь.
Мы в AdMe.ru прошерстили интернет и отыскали несколько свежих переписок пассажиров с водителями такси. А в качестве бонуса приложили рассказы пользователей сети о фирменных отмазках водителей.
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Бонус: что было бы, если бы хирурги вели себя так, как водители такси
А какие курьезные ситуации случались с вами в такси?
Фото на превью taxi.chats / instagram