17 переписок с водителями такси, общение с которыми зашло не туда

101 3 44 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы уже давно привыкли заказывать такси через приложение в смартфоне. Так гораздо быстрее можно найти машину, узнать, на каком автомобиле поедешь, и отследить его перемещения. А еще программа позволяет напрямую связаться с водителем. И порой это общение оказывается настолько странным, что нарочно не придумаешь.

Мы в AdMe.ru прошерстили интернет и отыскали несколько свежих переписок пассажиров с водителями такси. А в качестве бонуса приложили рассказы пользователей сети о фирменных отмазках водителей.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Бонус: что было бы, если бы хирурги вели себя так, как водители такси

А какие курьезные ситуации случались с вами в такси?