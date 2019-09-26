17 переписок с родителями, в которых иронии и юмора примерно поровну
6
33k
Переписки с родителями — это отдельный поджанр СМС-искусства, ведь их обычно сложно предсказать и нереально забыть. Причем с мамами и папами получаются совершенно разные разговоры, даже если они на одну тему. Мы однозначно должны сказать спасибо техническому прогрессу за то, что можем общаться с родителями не только лично и по телефону, но и в мессенджерах, в которых всегда царит своя семейная атмосфера.
И чтобы порой вспоминать самые веселые моменты переписок, герои этой статьи не поленились сделать скриншоты, а мы в AdMe.ru демонстрируем самые незабываемые из них.
Как сообщить родителям, что в доме появился новый питомец
«Как мама использует нашу новую систему безопасности»
В некоторых аспектах все папы одинаковые
«Остановились в отеле в Эдинбурге с моим парнем. Мама все еще думает, что мне 12»
«Никто:
Абсолютно никто:
Моя мама»:
Даже если мама не смотрит фильмы Marvel, она знает, как поддержать разговор
«Мама подружилась с лисой, и теперь та каждый день приходит за едой»
Вот как после такого озвучивать свои мечты?
Мама — главный супергерой в доме
Когда недавно переехала от родителей
«Мама не знает, что я проколола себе нос. Приходится выкручиваться»
Не только на звонки нужно отвечать немедленно
«Папа подкармливал соседского кота. И только сегодня я осознала это»:
«Когда переписываюсь с мамой vs. Когда пишу папе»
СМС-отчеты о путешествии лучше любых инстаграмов
Когда мама знает тебя слишком хорошо
Родительский юмор в СМС раскрывается с новых сторон
А вы сохраняете смешные и милые переписки с родителями? Расскажите нам свои истории!
Фото на превью kara_123_ / Twitter