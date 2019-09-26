17 переписок с родителями, в которых иронии и юмора примерно поровну

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Переписки с родителями — это отдельный поджанр СМС-искусства, ведь их обычно сложно предсказать и нереально забыть. Причем с мамами и папами получаются совершенно разные разговоры, даже если они на одну тему. Мы однозначно должны сказать спасибо техническому прогрессу за то, что можем общаться с родителями не только лично и по телефону, но и в мессенджерах, в которых всегда царит своя семейная атмосфера.

И чтобы порой вспоминать самые веселые моменты переписок, герои этой статьи не поленились сделать скриншоты, а мы в AdMe.ru демонстрируем самые незабываемые из них.

Как сообщить родителям, что в доме появился новый питомец

«Как мама использует нашу новую систему безопасности»

В некоторых аспектах все папы одинаковые

«Остановились в отеле в Эдинбурге с моим парнем. Мама все еще думает, что мне 12»

«Никто: Абсолютно никто: Моя мама»:

Даже если мама не смотрит фильмы Marvel, она знает, как поддержать разговор

«Мама подружилась с лисой, и теперь та каждый день приходит за едой»

Вот как после такого озвучивать свои мечты?

Мама — главный супергерой в доме

Когда недавно переехала от родителей

«Мама не знает, что я проколола себе нос. Приходится выкручиваться»

Не только на звонки нужно отвечать немедленно

«Папа подкармливал соседского кота. И только сегодня я осознала это»:

«Когда переписываюсь с мамой vs. Когда пишу папе»

СМС-отчеты о путешествии лучше любых инстаграмов

Когда мама знает тебя слишком хорошо

Родительский юмор в СМС раскрывается с новых сторон

А вы сохраняете смешные и милые переписки с родителями? Расскажите нам свои истории!