17 переписок с людьми, которые за словом в карман не полезут

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Как показывает практика, странные и нелепые истории поджидают нас не только в реальной жизни, а самых больших шутников можно встретить на просторах интернета. Порой общение с такими кадрами из обычной переписки превращается в сериал с лихо закрученным сюжетом. Таким, что отдельным твистам позавидовал бы сам Тарантино.

Мы в AdMe.ru порой сталкиваемся в сети с переписками пользователей, которые обычными назвать язык не повернется. И любим коллекционировать такие мини-истории.

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А вы сталкивались когда-нибудь с неожиданностями при переписке?

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