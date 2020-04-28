17 переписок с людьми, которые за словом в карман не полезут

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Как показывает практика, странные и нелепые истории поджидают нас не только в реальной жизни, а самых больших шутников можно встретить на просторах интернета. Порой общение с такими кадрами из обычной переписки превращается в сериал с лихо закрученным сюжетом. Таким, что отдельным твистам позавидовал бы сам Тарантино.