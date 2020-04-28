17 переписок с людьми, которые за словом в карман не полезут
Как показывает практика, странные и нелепые истории поджидают нас не только в реальной жизни, а самых больших шутников можно встретить на просторах интернета. Порой общение с такими кадрами из обычной переписки превращается в сериал с лихо закрученным сюжетом. Таким, что отдельным твистам позавидовал бы сам Тарантино.
Мы в AdMe.ru порой сталкиваемся в сети с переписками пользователей, которые обычными назвать язык не повернется. И любим коллекционировать такие мини-истории.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
А вы сталкивались когда-нибудь с неожиданностями при переписке?