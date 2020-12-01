17 парочек, у которых свой взгляд на счастливые отношения

У каждой пары свой секрет гармоничных отношений. Кто-то совершает ради любимых романтичные поступки, кто-то говорит красивые слова, а вот герои нашей сегодняшней подборки решили, что самая надежная опора для любви — это юмор, и с удовольствием подшучивают над своими вторыми половинками. И те нисколько не обижаются, а лишь вынашивают планы для следующего подкола.

Мы в AdMe.ru отыскали в сети посты влюбленных, которые не мыслят себя без приколов по отношению друг к другу.

«Жена беременна, и мы сделали фотосессию для будущих мам. Это мой любимый кадр»

«Да, мы живем вместе»

«Мои разговоры с парнем — это...»

«Девушка моего друга впервые пукнула в его присутствии. Он заказал по этому случаю торт»

«Первый пук Кортни. 11.08.2020».

«Я попросил девушку прислать мне фото „с перчинкой“. Вот что она мне отправила»

«Вот вам совет профессионала: отличный способ развлечься — это сделать татуировку своей жены в костюме кальмара»

«Я фотограф. Беременная девушка отменила заказанную фотосессию, и мой парень сделал все, чтобы вечер не прошел впустую»

«Моя жена знает, что меня больше всего бесит торчащая из ящиков одежда. Она делает это, пока я на работе»

«Затроллила мужа: повернула туалетную бумагу в ту сторону, которая его бесит. Вот что он мне оставил»

«Человеку, который развернул этот рулон в неправильную сторону: пожалуйста, воздержитесь от подобного в будущем. Это значительно повысит эффективность данного устройства и даст возможность получить удовольствие от использования. Ваше внимание очень важно для нас. Спасибо и удачного смывания».

Ожидание vs. Реальность

«Работаю из дома. Девушка решила меня разыграть. Больше часа гуглил, почему не работает мышь»

«Кое-какая добавка к комоду моего мужа»

«Парень спросил, не хочу ли я тост. Я попросила сделать обычный, а он принес тост в виде самолета»

Игра слов в английском языке: plain — «обычный», plane — «самолет».

«Заказала мужу-программисту торт на день рождения»

«Попросила мужа купить новую ножку для садового фламинго»

Когда жена восприняла желание «чуть-чуть позавтракать» слишком буквально

Романтика и юмор — 0:1