17 парочек, которые не признают всяких телячьих нежностей
Отношения — штука серьезная, но это еще не значит, что в них нельзя добавить чуточку юмора. Или не чуточку — совсем как пары, которые не боятся шутить друг над другом.
AdMe.ru делится фотографиями тех, кто выражает свои чувства весьма своеобразным способом. И, кажется, это идет им только на пользу.
«Думала, я сегодня нереально милая, а парень сказал, что я похожа на персонажа из „Губки Боба“»
«Жене и детям посвящается»
Когда очень любишь свою девушку
«Мой парень послал мне печенье, когда я готовилась к экзамену»
«Жена подарила мне это сегодня утром: — Э-э-э... спасибо, милая!»
«Жена говорит, я не понимаю, что такое завтрак в постель»
Открытка для мужа
«Мой муж — засранец»
«Первый ужин с мужем в нашем новом доме»
«Муж часто ездит в командировки. Он подарил мне это, чтобы я не скучала»
Свеча настоящего романтика
«Мой парень пообещал мне изысканный ужин»
«Секси-костюм моей жены на Хеллоуин»
«Да что не так с моей сестрой и ее мужем!»
«Мы разыграли предложение просто ради бесплатного десерта»
«Ей было гораздо важнее, чтобы на фото влезли ее туфли, а не моя голова»
Сказала парню, что поймала букет:
— Угадай, кто поймал букет?
— Брось его обратно!
Фото на превью Harzoo_Zo_Morakh/Reddit