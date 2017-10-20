17 парочек, которые не признают всяких телячьих нежностей

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Отношения — штука серьезная, но это еще не значит, что в них нельзя добавить чуточку юмора. Или не чуточку — совсем как пары, которые не боятся шутить друг над другом. AdMe.ru делится фотографиями тех, кто выражает свои чувства весьма своеобразным способом. И, кажется, это идет им только на пользу.

«Думала, я сегодня нереально милая, а парень сказал, что я похожа на персонажа из „Губки Боба“»

«Жене и детям посвящается»

Когда очень любишь свою девушку

«Мой парень послал мне печенье, когда я готовилась к экзамену»

«Жена подарила мне это сегодня утром: — Э-э-э... спасибо, милая!»

«Жена говорит, я не понимаю, что такое завтрак в постель»

Открытка для мужа

«Мой муж — засранец»

«Первый ужин с мужем в нашем новом доме»

«Муж часто ездит в командировки. Он подарил мне это, чтобы я не скучала»

Свеча настоящего романтика

«Мой парень пообещал мне изысканный ужин»

«Секси-костюм моей жены на Хеллоуин»

«Да что не так с моей сестрой и ее мужем!»

«Мы разыграли предложение просто ради бесплатного десерта»

«Ей было гораздо важнее, чтобы на фото влезли ее туфли, а не моя голова»

Сказала парню, что поймала букет:

— Угадай, кто поймал букет?

— Брось его обратно!