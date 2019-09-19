17 отважных комментаторов, которые заткнут за пояс любого грубияна в сети

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В современном мире мало кто может уберечься от негатива. Он льется на нас буквально отовсюду — из новостей, от знакомых и больше всего из интернета. Однако анонимные тролли и злыдни в сети отныне тоже не застрахованы от ответного удара. Некоторым людям надоело молчать, и они начали давать жесткий отпор своими хлесткими и саркастичными комментариями.

Нам в AdMe.ru очень нравятся люди, которые умеют сохранять холодный рассудок и отвечать на грубость не такой же низкопробной озлобленностью, а острыми и логичными высказываниями с долей юмора. Поэтому в этой статье мы чествуем 17 героев, которые не обошли стороной хамство и слишком высокое самомнение некоторых пользователей соцсетей.

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