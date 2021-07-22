17 отличников, у которых судьба сложилась так неожиданно, что одноклассники рты пооткрывали

Бытует множество стереотипов про школьников, у которых в школе от зубов отскакивали правила по всем предметам. Одни считают, что отличники застенчивые, излишне правильные и не способны устроиться в жизни. Другие уверены, что таким выпускникам везде открыта дорога и они достигают небывалых высот. На самом деле нет одного сценария для всех.