17 отличников, у которых судьба сложилась так неожиданно, что одноклассники рты пооткрывали
Бытует множество стереотипов про школьников, у которых в школе от зубов отскакивали правила по всем предметам. Одни считают, что отличники застенчивые, излишне правильные и не способны устроиться в жизни. Другие уверены, что таким выпускникам везде открыта дорога и они достигают небывалых высот. На самом деле нет одного сценария для всех.
Мы в AdMe.ru любим наблюдать за судьбами людей и прочитали истории о том, как сложились жизни 17 отличников.
- «Дочь маминой подруги» — это я. Отличница, никаких дискотек и гулянок. Вяжу крючком и спицами, обожаю читать. Одноклассницы меня ненавидели, я тогда не понимала почему. Окончила школу с золотой медалью, поступила на экономиста, как хотела мама. А на 2-м курсе забеременела от своего парня. Быстренько сыграли свадьбу, родили ребеночка и зажили на съемной квартире на скромную зарплату охранника. Надо ли говорить, что парень — мой ровесник, еще не нагулявшийся с друзьями мальчишка. На 3-й год устроилась в магазин продавцом, чтобы в доме появилась хоть какая-то лишняя денежка. А муж через пару месяцев уволился со своей работы и не отрывался от игр полгода. В общем, думаю, уже 6 лет меня никому не ставят в пример. © Unknown author / Pikabu
- В школе были большие проблемы с химией. По остальным предметам была отличницей. Химичка перед всем классом унижала меня. С каждого урока я выходила в слезах. И каково же это — спустя столько лет прийти в свою школу и сказать этой женщине, что теперь я доктор химических наук. © Подслушано / Ideer
- Самая умная девочка в классе преуспевала буквально во всем, но была очень скромной. Начала она встречаться с парнем, который был старше, этакий тусовщик. Закончилось все тем, что теперь она одна воспитывает 2 детей и работает библиотекарем. © Iwantav / Reddit
- Работаю в сельском магазине. В окно увидела, как бесшумно подъехала машина — чистенькая, беленькая, новенькая. Вышел мужчина: высокий, ухоженный, в белых брюках и рубашке. У меня отстегнулась челюсть, когда узнала в покупателе бывшего одноклассника, двоечника и раздолбая, без ошибок списать даже не мог, по математике был вообще никакой. А я — круглая отличница, которая всему классу давала списывать, стою за прилавком сельского магазина. Мой одноклассник уже пенсионер, оказывается, работал в милиции. © Подслушано / Ideer
- Самый умный парень в моем выпуске получил высший балл в штате и собирался стать крутым архитектором. Но он все бросил и устроился в магазин, где и работает до сих пор. Не самая плохая история, потому сейчас он выглядит даже счастливее. © BigOles / Reddit
- У меня в классе была очень умная девочка, все думали, она станет врачом или ученым. Но теперь она сидит дома с 5 детьми, первого она родила через год после окончания средней школы. А муж пашет на 3 работах. © Kara-El / Reddit
- Со школы были трудности с иностранными языками, вот не получалось и все тут.
Была у нас в классе отличница, которая всячески меня унижала из-за этого, хотя по всем остальным предметам у меня были твердые 4 и 5. В институте была потрясающая препод, подтянули с ней мой английский, и я стала учить новые языки. Прошло 7 лет после окончания школы, работаю в крупной международной компании менеджером по подбору, и приходит ко мне на собеседование... отличница из нашего класса. Увидела меня, растерялась. Я ей все припоминала, когда проводила с ней собеседование исключительно на английском, а еще заставила ее краснеть, когда с английского мы перешли на немецкий и французский, так как в резюме она указала, что владеет этими языками свободно. А по факту даже начального уровня нет, включая английский. © Подслушано / Ideer
- У нас было 3 золотых медалистки. После экзамена по русскому и литературе их взяли в охапку, заперли с нашей учительницей, порвали все работы, и учительница писала им сочинения с нуля, пока они не стали безупречными для комиссии. Одна из них закончила с отличием медицинский, сейчас кандидат наук, очень востребованный репродуктолог. Вторая закончила с отличием РУДН, кандидат наук, специализируется на фармакологии. Третья перебивалась между вузами, вроде так и не получила вышку, сейчас ничем не занимается, на что живет — неизвестно. © ParSulTang / Pikabu
- Я была самой умной в классе. И все у меня сложилось отлично: карьера, счастливый брак, я путешествую по миру и имею возможность финансово помогать семье. Так что быть умным — это серьезное преимущество. © kalysti / Reddit
- Хорошие оценки в школе — не всегда залог успеха. Моя любимая школьная подружка была в начальных классах троечницей, а на вступительных из вуза была выгнана за шпаргалки. Что не помешало ей уехать в 20 лет в Австралию, выучить английский язык, получить там образование. Перевезла на материк и младшую сестру, и родителей. Многого добилась и живет припеваючи. Горжусь ей. И я, в школе отличница, до сих пор не знаю, чего хочу, живу на одном месте и боюсь перемен. © Подслушано / Ideer
- Моя одноклассница, первая отличница школы, золотая медаль, все дела. Поехала в Москву поступать в МГУ на бюджет, уверенная, что с золотом ее вот прям сразу возьмут. Не поступила. Год просидела дома, потом поступила в вуз попроще, с 3-го курса ушла в академ по причине беременности. Потом восстановилась, но сам вуз закончила средне, поработала пару лет рядовым офисным менеджером и опять в декрет. © avgalery / Pikabu
- Одну девочку мама наказывала за четверки. Девочка призналась, что ничего не понимает в некоторых предметах, но ее по привычке тянут на пятерки. Мама ей даже шпаргалки писала, лишь бы 5 было. На золотую медаль она вытянула, но потом ее родителям пришлось брать кредит на обучение, потому что в вуз она поступить не смогла. И что-то мне подсказывает, что это совсем не то, ради чего ее наказывали за четверки. Для чего был весь этот цирк в школе — непонятно. © FaeFaeFae / Pikabu
А как сложились судьбы отличников вашего класса?
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