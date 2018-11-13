17 отелей, которые поразили постояльцев своим подходом к сервису

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В мире проводится немало конкурсов отелей: заведения получают призы за лучший дизайн, лучший сервис и даже за лучший отельный ресторан. А мы решили создать свою номинацию — «Лучший отельный креатив» — и предлагаем вам присоединиться к судейству.

AdMe.ru любит находить по всему свету творческие решения различных проблем. В этот раз нас сильно обрадовали отели: вот их выдумки, которые нам удалось собрать.

Как насчет такой щетки для унитаза?

В автомате у ресепшена есть Tide для экстренных ситуаций

В туалете этого отеля есть два рулона туалетной бумаги, повернутые в разные стороны, — для любителей обоих вариантов

«Мой отель раньше был банком. Вот как они оформили свой бар»

Знак выхода есть сверху и снизу — если вам придется искать выход ползком во время пожара

В отеле парка аттракционов есть мини-туалет для детей

«Вот такое полотенце ожидало меня в номере»

Кран в ванной показывает точную температуру воды

На подушках в отеле стоят отметки «мягкая» и «твердая» — для любителей

Кажется, эти туалетные значки пытаются многое сдержать в себе

Номера комнат тут продублированы на полу

В этом наборе нитки уже вставлены в иголки

«В прошлый раз в этом отеле не было полотенец, так что в этот раз я сказал горничной, что заплачу $ 1 чаевых за каждое полотенце»

Отель в Одессе меняет ковер в лифте каждый день, чтобы вы всегда знали, какой сегодня день недели

«Попросил отель поставить фото Джеймса Джонса в номер, и они не разочаровали»

«А мой отель считает, что никто не должен купаться один, и выдает резиновых уточек»

«Хлеб на ужин в моем отеле подается с пятачком и хвостиком»