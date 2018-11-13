17 отелей, которые поразили постояльцев своим подходом к сервису
В мире проводится немало конкурсов отелей: заведения получают призы за лучший дизайн, лучший сервис и даже за лучший отельный ресторан. А мы решили создать свою номинацию — «Лучший отельный креатив» — и предлагаем вам присоединиться к судейству.
AdMe.ru любит находить по всему свету творческие решения различных проблем. В этот раз нас сильно обрадовали отели: вот их выдумки, которые нам удалось собрать.
Как насчет такой щетки для унитаза?
В автомате у ресепшена есть Tide для экстренных ситуаций
В туалете этого отеля есть два рулона туалетной бумаги, повернутые в разные стороны, — для любителей обоих вариантов
«Мой отель раньше был банком. Вот как они оформили свой бар»
Знак выхода есть сверху и снизу — если вам придется искать выход ползком во время пожара
В отеле парка аттракционов есть мини-туалет для детей
«Вот такое полотенце ожидало меня в номере»
Кран в ванной показывает точную температуру воды
На подушках в отеле стоят отметки «мягкая» и «твердая» — для любителей
Кажется, эти туалетные значки пытаются многое сдержать в себе
Номера комнат тут продублированы на полу
В этом наборе нитки уже вставлены в иголки
«В прошлый раз в этом отеле не было полотенец, так что в этот раз я сказал горничной, что заплачу $ 1 чаевых за каждое полотенце»
Отель в Одессе меняет ковер в лифте каждый день, чтобы вы всегда знали, какой сегодня день недели
«Попросил отель поставить фото Джеймса Джонса в номер, и они не разочаровали»
«А мой отель считает, что никто не должен купаться один, и выдает резиновых уточек»
«Хлеб на ужин в моем отеле подается с пятачком и хвостиком»
Какие из этих находок по всему миру вдохновили вас, удивили или рассмешили? Поделитесь с нами в комментариях!