16 остроумных твитов от тех, кто все замечает и готов найти выход из любой ситуации
Твиттер — это настоящий кладезь житейской мудрости. Кажется, что здесь существует негласное соревнование за то, чтобы в 280 символах проявить всю свою оригинальность, нестандартный взгляд на мир и отменное чувство юмора, приправленное нотками иронии. И ведь некоторые пользователи попадают в самое яблочко!
Нам в AdMe.ru очень нравится, когда люди делятся с миром своими забавными наблюдениями и остроумными замечаниями. Или рассказывают о том, как выйти из самых затруднительных ситуаций с минимальными потерями.
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Представьте себе, что вам дали задание придумать оригинальный твит и вместить в него всю свою находчивость и остроумие. О чем бы вы поведали миру? И помните, у вас есть только 280 символов.
Фото на превью mrmakethings / twitter