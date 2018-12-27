16 остроумных твитов от тех, кто все замечает и готов найти выход из любой ситуации

11

9

11k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Твиттер — это настоящий кладезь житейской мудрости. Кажется, что здесь существует негласное соревнование за то, чтобы в 280 символах проявить всю свою оригинальность, нестандартный взгляд на мир и отменное чувство юмора, приправленное нотками иронии. И ведь некоторые пользователи попадают в самое яблочко!

Нам в AdMe.ru очень нравится, когда люди делятся с миром своими забавными наблюдениями и остроумными замечаниями. Или рассказывают о том, как выйти из самых затруднительных ситуаций с минимальными потерями.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Представьте себе, что вам дали задание придумать оригинальный твит и вместить в него всю свою находчивость и остроумие. О чем бы вы поведали миру? И помните, у вас есть только 280 символов.