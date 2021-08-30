17 остроумных комментариев, которые по эффекту равны хорошей тренировке на пресс
Для остроумных пользователей интернета нет ничего невозможного — они способны рассмешить и камень: даже если вы сдержите улыбку, читая про суп с фрикадельками в мундире, то на комментарии про 34 августа или потерявшего свою прелесть грузчика вы точно прыснете со смеху.
Мы в AdMe.ru считаем, что умение расставлять слова в предложении так, чтобы получилась крутая шутка, способно сделать жизнь легче и ярче. И вот вам свежая порция комментариев из сети, которые это доказывают.
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«Урурукать запрещено».
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А какой была ваша самая остроумная шутка, которую лайкнули все ваши друзья?
Фото на превью Chilikto / Twitter, trip_thoughts / Twitter
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