17 остроумных комментариев, которые по эффекту равны хорошей тренировке на пресс

Для остроумных пользователей интернета нет ничего невозможного — они способны рассмешить и камень: даже если вы сдержите улыбку, читая про суп с фрикадельками в мундире, то на комментарии про 34 августа или потерявшего свою прелесть грузчика вы точно прыснете со смеху.

Мы в AdMe.ru считаем, что умение расставлять слова в предложении так, чтобы получилась крутая шутка, способно сделать жизнь легче и ярче. И вот вам свежая порция комментариев из сети, которые это доказывают.

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«Урурукать запрещено».

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