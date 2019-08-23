17 остросюжетных СМС-переписок, в которых все пошло не по сценарию
Помните, как мы раньше любили переписываться? Еще до появления многочисленных социальных сетей и мессенджеров. Наверное, если бы не наши дорогущие тарифные планы, то мы бы наверняка могли отправлять в день и по тысяче сообщений. Сейчас же дела обстоят иначе: для того чтобы отправить СМС или открыть непрочитанное послание, в большинстве случаев нужно собраться с духом. И на то есть свои причины.
AdMe.ru бороздил просторы интернета и нашел 17 доказательств того, что любая, даже самая безобидная переписка порой может пойти совсем не по плану. А в качестве бонуса вас ждет еще одно маленькое предостережение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Бонус: «Что мой парень пытался мне написать и что я в итоге от него получила»
Есть ли в вашем телефоне переписки, которым самое место в этой подборке?
Фото на превью FEMALE MEMES / VK