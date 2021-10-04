17 ошарашенных ситуацией людей, для которых аренда квартиры стала испытанием на прочность

Аренда жилья — это всегда лотерея, причем как для владельцев квартиры, так и для съемщиков. Никто не хочет, чтобы хозяин дома приезжал без предупреждения, приносил в дом ворованную посуду или игнорировал проблемы. Да и арендодатели мечтают, чтобы им платили исправно, а квартира не превратилась в помойку. Но именно отношения между хозяином жилья и съемщиками являются источником незабываемых историй, которые многие поймут и оценят.

Мы в AdMe.ru уверены, что вам тоже есть что рассказать и посочувствовать героям этой статьи. А в конце вас ждет бонус — чем может обернуться съем дома в путешествии.

«Хозяин квартиры решил пополнить запасы посуды...»

«Просматривал объявления о сдаче жилья, наткнулся на такое»

«Вот сколько мусора владелец дома неподалеку вынес после того, как съехал съемщик»

«Владелец жилья решил, что я шпион, раз у меня так много техники, и затопил мою видеокарту»

«Хозяин квартиры покрасил стену поверх этого!»

«Арендодатель уверяет, что здесь „убирались профессионалы“»

«Хозяйка квартиры обращается к нам так каждый раз, когда сообщает что-то»

«Арендодатель хочет повысить плату, ведь у него „расходы на новую крышу“»

А когда не успеваешь убрать, обязательно зайдут

«Домовладелец просто постучал в дверь и сказал: „Нина, не хотите вот это?“ — и протянул мне краба»

Иногда истории со сдачей жилья затягиваются очень надолго

Сдавала квартиру. Жил парень, через время стал задерживать оплату. Вскоре сказал, что не тянет квартиру и будет съезжать, но денег у него нет. Уговорил взять паспорт в залог, пообещал через 2 недели отдать деньги и пропал. А паспорт так и валялся у меня дома. Спустя 4 года звонит девушка, называет его имя и просит отдать паспорт, взамен готова оплатить его долг. Встретились, оказалось, она беременна, он обещает жениться, но с паспортом засада. А самому стыдно было мне звонить. © Ideer.ru

«Владелец дома решил заделать дыру в стене, пока меня не было дома. Когда я вернулся, обнаружил, что все мои вещи в строительной пыли»

Нередко съемщик и арендодатель будто из разных вселенных

«Хозяин квартиры „отремонтировал“ светильник»

«Поймал 25 пчел с тех пор, как проснулся, и они все еще появляются, хотя везде все закрыто. Владелец дома сказал: „Просто научись жить с ними“»

Хозяева квартир слишком любят совать нос в чужие жизни

Бонус: «Снял жилье на Airbnb, и оказалось, что это целый дом, построенный внутри сарая»