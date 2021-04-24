17 случаев, когда дизайнеры сотворили такую крутость, что руки так и тянутся ее купить

В наше время можно купить вещи на любой вкус: обувь с навороченным дизайном, тарелки с котиками — перечислять можно до бесконечности. Но иногда удается обнаружить сокровища, которые перечеркивают наши представления об уникальности и креативности.

Мы в AdMe.ru испытываем неописуемый восторг, когда видим вещицы, создатели которых смело воплощают в жизнь свои представления о прекрасном.

Дно бутылки похоже на розу

«Только посмотрите на кольцо, которое я урвала за 8 баксов!»

«Срочно! Внимание! Прокладки с кисунями!»

Я ими пользовалась. Это лучшее из того, что было в моей жизни. © nikoksssss / Twitter

Лампа-тучка

«Бесцельно бродил по интернет-магазину и нашел лучшее, что мне когда-либо встречалось — шерстяные шарики для стирки в виде овечек»

«Я хочу этот чайник, он такой милый!»

Коврик в ванную с настоящим мхом

«Наконец я получила свою подушку-коровку»

Свечка в виде жемчужины

«Эти чашки восхитительны! В них вся эстетика уютного загородного дома»

Милая лежанка-банан для кошек

Этот кактус на самом деле стопка перевернутых чашек

«Палетка косметического бренда, который вдохновляется научными исследованиями»

Овечка, которая позаботится о том, чтобы бумага не закончилась в неподходящий момент

«Посмотрите, какую милую лампу мне купила мама»

«Дозатор этого мыла выдает пену в форме лапки»

«Я без ума от них! Мой мужчина превзошел себя!»

Мне потребовалась минута, чтобы понять, что это туфли. И всего одна секунда, чтобы захотеть себе такие же. © TaylorREIGNXXX / Twitter