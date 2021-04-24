17 случаев, когда дизайнеры сотворили такую крутость, что руки так и тянутся ее купить
В наше время можно купить вещи на любой вкус: обувь с навороченным дизайном, тарелки с котиками — перечислять можно до бесконечности. Но иногда удается обнаружить сокровища, которые перечеркивают наши представления об уникальности и креативности.
Мы в AdMe.ru испытываем неописуемый восторг, когда видим вещицы, создатели которых смело воплощают в жизнь свои представления о прекрасном.
Дно бутылки похоже на розу
«Только посмотрите на кольцо, которое я урвала за 8 баксов!»
«Срочно! Внимание! Прокладки с кисунями!»
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Я ими пользовалась. Это лучшее из того, что было в моей жизни. © nikoksssss / Twitter
Лампа-тучка
«Бесцельно бродил по интернет-магазину и нашел лучшее, что мне когда-либо встречалось — шерстяные шарики для стирки в виде овечек»
«Я хочу этот чайник, он такой милый!»
Коврик в ванную с настоящим мхом
«Наконец я получила свою подушку-коровку»
Свечка в виде жемчужины
«Эти чашки восхитительны! В них вся эстетика уютного загородного дома»
Милая лежанка-банан для кошек
Этот кактус на самом деле стопка перевернутых чашек
«Палетка косметического бренда, который вдохновляется научными исследованиями»
Овечка, которая позаботится о том, чтобы бумага не закончилась в неподходящий момент
«Посмотрите, какую милую лампу мне купила мама»
«Дозатор этого мыла выдает пену в форме лапки»
«Я без ума от них! Мой мужчина превзошел себя!»
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Мне потребовалась минута, чтобы понять, что это туфли. И всего одна секунда, чтобы захотеть себе такие же. © TaylorREIGNXXX / Twitter
Какими из этих вещиц вы бы хотели обладать?
Фото на превью MilanBrielle / Twitter
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