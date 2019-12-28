17 обыденных историй из жизни медиков, которым посочувствовал бы сам доктор Хаус
Чтобы доказать, что бактерии Helicobacter pylori могут вызвать язву желудка, врач Барри Джеймс Маршалл выпил жидкость с их содержанием, развил у себя болезнь и вылечил ее антибиотиками. И это только одно из множества подтверждений того, что медики очень круты.
Мы в AdMe.ru считаем их кем-то вроде богов, но признаем, что в жизни медработников, как и у простых смертных, бывают тяжелые дни, сложные ситуации и веселые казусы.
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На прием пришел мужчина с лишним весом. Ставлю диагноз «ожирение», даю рекомендации. Уходит. Через 5 минут в кабинет врывается его жена с воплем: «Какое еще ожирение?! Да вы на себя посмотрите!» © Усталый надпочечник / Twitter
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Было 3 часа ночи, я был на дежурстве с 8 утра, был измотан. Хорошо одетый мужчина пришел со своим 8-летним здоровым сыном. Я спросил его, в чем проблема. Он сказал: «Ну я был на свадьбе, и мне пришло в голову, что мой сын немного невысок. Ты можешь дать ему что-нибудь прямо сейчас, чтобы сделать его выше?» © Sxhpott1 / Reddit
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Сижу на приеме, вдруг залетает женщина лет 40 с безумными глазами и перед собой на вытянутых руках держит кардиограмму. Оказывается, она пришла на плановую ЭКГ, оттуда медсестра привела ее к врачу, а врач тут же испугался и сказал: «Вам надо срочно к кардиологу. Тут какой-то ужас!» Смотрю на пленку — вижу жуткие кракозябры. Говорю: «Успокойтесь, пожалуйста. Идите в кабинет ЭКГ и скажите, что они перепутали электроды. Пусть снимут нормально, и я посмотрю». Если перепутать наложение электродов, то кардиограмма становится вывернутой, и непосвященные люди пугаются.
В общем, с бедной женщиной, которая была полностью здорова, чуть инфаркт от страха не приключился. Кстати, у пациентов с праворасположенным сердцем тоже такая же перевернутая ЭКГ. Почему я не подумала, что у нее сердце справа? А потому что человек с такой особенностью хорошо про это знает. Это выясняется при первом осмотре ребенка еще в роддоме. И такие люди, наоборот, очень любят принести новому врачу свою кардиограмму. И пока врач рвет от ужаса волосы, они сидят тихо в углу и подхихикивают. © ciprofloksacin / Pikabu
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Диалог с пациентом:
— Вы сами себе дома давление измеряете?
— Конечно!
— И какие цифры?
— Всегда нормальные: не больше 150...
— У вас сейчас 170 на 100...
— Правда, у меня тонометр старый, сломанный, больше 150 стрелка и не показывает давно... © доктор котик / Twitter
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Работники реанимации во время смены спят по очереди, так как выдержать 24 часа без сна для человека очень тяжело. И вот мы с медсестрой договорились поделить ночь. Я должен был спать первые 3 часа, а потом она. Уснув в коридоре на кушетке, сквозь сон я услышал странный шум. Я соскочил с кровати и решил оглянуться. Слева от меня был проход в мужскую палату. Я четко увидел силуэт пожилой женщины, которая склонилась на пациентом. Я протер глаза — никакой бабушки не было. Подумал, что мне почудилось спросонья, но тут же у пациента монитор начал сигнализировать об остановке сердца. Я подбежал к пациенту. Оказалось что один из датчиков пульса на его теле просто отклеился и аппарат не смог измерить частоту сердцебиения. Я отключил тревогу на аппарате, а мужчина сказал:
— Ты не бойся бабушку, она нормальная.
— Какую бабушку?
— Да вон ту, — ответил пациент и показал в сторону поста, где должна сидеть медсестра. В это момент раздался тот же грохот, что я слышал и ранее. Я быстро оглянулся и увидел, как бабушка катается на тумбочке с колесиками из палаты в палату. Оказывается, медсестра случайно уснула и не слышала всего того, что здесь творилось. А бабушка, как оказалось, не первый раз катается на тумбочке. © BPEDHblu / Pikabu
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Я врач скорой помощи. В 2 часа ночи поступил вызов от женщины, которая пожаловалась, что ее дочки «очень плохо пукали». Старался держать невозмутимое лицо. © LatuSensu / Reddit
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Работаю в детской поликлинике, и много лет назад была у нас СТРАШНАЯ история. В одной из школ была дизентерия, и медсестра должна была собрать анализы кала и привезти в лабораторию. Наскребли школьнички свои какашки в спичечные коробочки, принесли медсестре, а она не нашла ничего лучшего, чем положить все это богатство в пустую коробку от торта «Птичье молоко». Направилась в поликлинику, но приспичило ее зайти в продуктовый магазин. Стоит выбирает, поставила рядом заветную коробочку, да и заболталась с продавщицей. Собралась уже было уходить, а коробки-то нет! Пришла она к главному врачу, вся заплаканная: все анализы украли! Хорошо, что у нас главный врач был мужиком понятливым и веселым, — ржал он очень долго. Больше всего, конечно, всех интересовало лицо этого горе-вора. © Jesmi / Pikabu
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Вызов скорой в новогоднюю ночь:
— Я уже год болею. Возможно, это геморрой. Неприятно, но я особо не занималась этим вопросом.
— И что вы сейчас хотите?
— Ехать в проктологию, чтобы понять наконец, что именно там происходит.
— В 5 утра 1 января?!
— А что такого? Новый год я уже встретила. © mopey_girl / Twitter
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Был один парень, который пришел в отделение скорой помощи, потому что его приложение для iPhone сообщило ему, что его сон был плохого качества. © XLpho / Reddit
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Я массажист. Довольно давно была у меня клиентка, назовем ее Лена. Худела она у меня. Тип фигуры — «яблоко». Это когда ноги стройные, а живот выдающийся и начинается сразу под грудью. Когда работаешь с такой фигурой, стараешься убрать не «все везде», а «вылепить», талию для начала, поэтому активно работали с зоной от груди до талии. И вот звонит она мне как-то перед процедурой:
— Я сегодня не приду, я какие-то уплотнения нащупала под грудью.
— Температура есть, болит, чешется?
— Нет.
Вот тогда у меня появились первые седые волосы... Говорю:
— Сиди жди, сейчас на консультацию поедем.
Договариваюсь со знакомым хирургом. Приехали. Жду в коридоре. Выпархивает Лена, бежит снимать бахилы. Выходит мой знакомый- его выражение лица я затрудняюсь описать. Спрашиваю:
— Что диагностировал?
— Ребра! © Panakiya / Pikabu
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Однажды мы сдавали экзамен на повышение квалификации. А накануне у меня в отделении у пациентов случилась любовь. Наступил день икс: мне задают вопрос о путях распространения СПИДа в стационаре. Я про стационар не расслышала и перечислила все 3 существующих в мире способа: от матери к ребенку, через нестерильные инструменты и половой. Старшая медсестра, сидевшая в комиссии, уточнила: «Половой? В стационаре?» Я вспоминаю минувшую ночь и отвечаю: «Ну а кто это может исключить?» Я экзамен сдала. А потом на собрании объявляли, кто получит премии, и меня в этом списке счастливчиков не было... На вопрос «Почему?» мне ответили: «А ты витаешь в облаках».
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Я работала в экстренной хирургии. По закону обо всех ножевых ранениях мы должны были заявлять в полицию. И однажды по поводу очередного ранения пришли полицейские. Я в это время заполняла истории болезни. Ребята были в штатском. Они попросили у меня разрешения присесть на наш диванчик, чтобы заполнить какие-то свои документы. В это время подошла старшая медсестра и спросила, что это за молодые люди тут ко мне пришли. «Из органов», — отвечаю я ей. Она спрашивает: «Из каких таких органов?» «Из внутренних», — говорю. Очень двусмысленно прозвучал мой ответ в нашем отделении.
А у вас случались особо примечательные встречи с медиками?
Фото на превью Tezska о медицине / Twitter