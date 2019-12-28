17 обыденных историй из жизни медиков, которым посочувствовал бы сам доктор Хаус

Работники реанимации во время смены спят по очереди, так как выдержать 24 часа без сна для человека очень тяжело. И вот мы с медсестрой договорились поделить ночь. Я должен был спать первые 3 часа, а потом она. Уснув в коридоре на кушетке, сквозь сон я услышал странный шум. Я соскочил с кровати и решил оглянуться. Слева от меня был проход в мужскую палату. Я четко увидел силуэт пожилой женщины, которая склонилась на пациентом. Я протер глаза — никакой бабушки не было. Подумал, что мне почудилось спросонья, но тут же у пациента монитор начал сигнализировать об остановке сердца. Я подбежал к пациенту. Оказалось что один из датчиков пульса на его теле просто отклеился и аппарат не смог измерить частоту сердцебиения. Я отключил тревогу на аппарате, а мужчина сказал:

— Ты не бойся бабушку, она нормальная.

— Какую бабушку?

— Да вон ту, — ответил пациент и показал в сторону поста, где должна сидеть медсестра. В это момент раздался тот же грохот, что я слышал и ранее. Я быстро оглянулся и увидел, как бабушка катается на тумбочке с колесиками из палаты в палату. Оказывается, медсестра случайно уснула и не слышала всего того, что здесь творилось. А бабушка, как оказалось, не первый раз катается на тумбочке. © BPEDHblu / Pikabu