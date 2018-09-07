17 обычных вещей и животных, которые оказались гораздо большего размера, чем мы привыкли считать

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Многие привычные вещи, когда мы смотрим на них с расстояния, кажутся нам мельче, чем есть на самом деле. И некоторые животные на картинках и фотографиях видятся нам вполне себе спокойных средних размеров. Так что вы очень удивитесь, когда узнаете из нашей подборки, насколько большими являются в действительности дорожные знаки, лапа орла, светофор, ветряк и многое другое.

AdMe.ru собрал предметы и животных, размеры которых нам свойственно сильно недооценивать.

1. Дорожный знак и рядом люди, которые его создают

2. Кисть гориллы по сравнению с ладонью человека

3. Размер подземных кабелей

4. Американский лось вполне обычных габаритов на фоне автомобилей

5. Девушка стоит в ковше карьерного экскаватора

6. Лапа белого медведя

7. Торнадо на фоне ветряков (они в правом нижнем углу)

8. Верблюды гораздо больше, чем кажутся на туристических фото

9. Фото для тех, кто представлял марсоход Curiosity размером с собаку

10. Длина тела у самцов амурского тигра — около 3 метров

11. «Титаник» в сравнении с современным круизным лайнером

12. Волк и лабрадор

13. Череп африканского слона и человеческий скелет

14. Девушка стоит на фоне лопасти ветряка

15. Макет сердца синего кита

16. Светофоры не такие уж и маленькие

17. Лапа орла в сравнении с человеческой

А какое фото поразило вас больше всего?