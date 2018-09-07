17 обычных вещей и животных, которые оказались гораздо большего размера, чем мы привыкли считать
Многие привычные вещи, когда мы смотрим на них с расстояния, кажутся нам мельче, чем есть на самом деле. И некоторые животные на картинках и фотографиях видятся нам вполне себе спокойных средних размеров. Так что вы очень удивитесь, когда узнаете из нашей подборки, насколько большими являются в действительности дорожные знаки, лапа орла, светофор, ветряк и многое другое.
AdMe.ru собрал предметы и животных, размеры которых нам свойственно сильно недооценивать.
1. Дорожный знак и рядом люди, которые его создают
2. Кисть гориллы по сравнению с ладонью человека
3. Размер подземных кабелей
4. Американский лось вполне обычных габаритов на фоне автомобилей
5. Девушка стоит в ковше карьерного экскаватора
6. Лапа белого медведя
7. Торнадо на фоне ветряков (они в правом нижнем углу)
8. Верблюды гораздо больше, чем кажутся на туристических фото
9. Фото для тех, кто представлял марсоход Curiosity размером с собаку
10. Длина тела у самцов амурского тигра — около 3 метров
11. «Титаник» в сравнении с современным круизным лайнером
12. Волк и лабрадор
13. Череп африканского слона и человеческий скелет
14. Девушка стоит на фоне лопасти ветряка
15. Макет сердца синего кита
16. Светофоры не такие уж и маленькие
17. Лапа орла в сравнении с человеческой
А какое фото поразило вас больше всего?
Фото на превью sleepyeyed / reddit