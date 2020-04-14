17 обычных на первый взгляд фотографий, где весь смак — в деталях

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Способность подмечать детали и видеть то, чего не заметили другие, делает жизнь богаче и разнообразнее, а умение показать это зрителям - и вовсе настоящий талант. Именно такие люди нашли для нас необычные спагетти, увидели закат в стакане с напитком и даже отыскали гаргулью-панка.

Мы в AdMe.ru обожаем фотографии, на которых есть за что зацепиться взгляду. И вот вам свеженькая подборка.

1. Сумеете найти мопса на этом фото?

2. «Это ванная комната в доме моих родителей. Там есть окно, и вот что происходит каждый день:»

3. «Мой напиток выглядит как закат»

4. «Я искал своего кота почти час, а потом услышал крик дочери из детской комнаты»

5. «Это произведение искусства моя сестра только что создала из остатков джема на тарелке»

6. Гаргулья-панк

7. Эта бутылка с медом выглядит как шампунь

8. Хм-м, и какой же здесь может быть код...

9. Супермаскировка

10. «Мои спагетти запутались»

11. Тень на стене напоминает героя мультфильма «Тачки»

12. «Я нашел бабочку внутри баклажана»

13. «Одно из горящих поленьев в моем костре напоминает дракона»

14. «Это не древние письмена, а просто тени от растрескавшегося оконного стекла в моей ванной комнате»

15. «Я смешал 2 вида жидкого мыла, и вот что случилось:»

16. «В Русском музее есть мраморный колобок, на которого я раньше не обращал внимания»

17. «Моя новая кредитка»