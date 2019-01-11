17 обычных вещей, которые похожи на что угодно, только не на себя

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Интересно наблюдать, как небольшое количество снега превращает простой Volkswagen в сварливого персонажа из «Тачек». Обычные на первый взгляд предметы иногда выглядят как нечто совсем иное. Хорошо, что это сходство можно сфотографировать, ведь порой кажется, что чем дольше мы смотрим, тем более явным оно становится.

Редакция AdMe.ru нашла 17 вещей, на каждую из которых придется посмотреть дважды или даже трижды, чтобы убедиться в том, что вы все правильно поняли.

1. Машина, которая тебя ненавидит

2. Бонсай, который наша мама, вероятно, прикрыла бы полотенцем

3. Красное с белым больше не мешать, пожалуйста!

4. Я бы его не трогал

5. Кажется, кто-то так и не закончил свой пикник

6. Не делай этого, молоток!

7. Этот парень просто наслаждается битом

8. Этот перец очень скучает по своей второй половинке

9. Огненная красотка

10. Лист-самурай

11. Такого милашку никто не съест

12. Купите одну утку и получите мини-хаски в подарок

13. Почему я везде вижу лица?

14. Просто овощеутка позирует для инстаграма

15. Я люблю тебя, мамочка!

16. Ананасы восхитительны вне зависимости от места

17. Счастливый облачный щенок