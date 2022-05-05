17 обидных, но комичных ситуаций, от жизненности которых аж зубы сводит и глаз дергается

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Каждому из нас приходилось чувствовать себя жертвой курьезных обстоятельств. И хотя часто мы попадаем впросак из-за своей же собственной невнимательности, иногда нас ставит в неловкое положение и сама жизнь, которая так и норовит превратить наш день в комедийное приключение.

Мы в AdMe.ru не хотели бы оказаться на месте героев нашей сегодняшней фотоподборки, которым так «повезло» с казусными происшествиями.

1. «Этот диван пересек океан лишь для того, чтобы безвылазно застрять в дверном проеме»

2. «Уронил свои равиоли, пока вытаскивал их из микроволновки»

3. «Семья моей подруги приехала ко мне на выходные. Подруга сделала всем желе, но никто к нему даже не притронулся»

4. «Сейчас 21:37, и я застрял в ванной без туалетной бумаги. Попросить о помощи не могу: все уже спят»

«Меня подвело даже биде, потому что воды нет».

5. «Потратил 50 минут на приготовление вкусного блюда и нечаянно разбил в еду тухлое яйцо»

6. «Только что потратил 3 часа на то, чтобы приготовить своей семье праздничный ужин. А они взяли и привезли еду с собой»

7. «Первая брачная ночь. Меня что-то укусило»

Надпись на кровати: «Счастливого медового месяца». — Прим. AdMe.ru.

8. «Городские службы вдруг захотели обрезать сегодня все деревья рядом с моим домом»

9. «Заказал доставку еды, а тут кто-то не удержался»

10. «Решил спрятать шоколадных кроликов в шкафчик, но забыл, что батарея нагревает этот угол комнаты ночью»

11. «Эти очки были у меня единственными»

12. «Решил добавить еще чуть-чуть сушеного чеснока в картофельное пюре»

13. «Я так сильно сжал томатное пюре, что оно взорвалось с другого конца пакета»

14. «Одна очень милая женщина постоянно дарит мне конфетки на работе. Есть одна проблема: они отвратительные на вкус»

15. «Мой любимый нож уступил луку-порею»

16. «Прошлой ночью я так сильно устал, что и не заметил свою оплошность»

17. «Целых 20 секунд чистил зубы вот этим»

(Надпись на тюбике: «Мазь с алоэ». — Прим. AdMe.ru.)

Что ж, по крайней мере, твои зубы сегодня не будут чесаться. © theroch_/ Reddit

