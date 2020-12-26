17 новогодних подарков, которые сделали друг другу совершенно незнакомые люди из интернета

Новогодние праздники — время чудес. И когда взрослые перестают верить в Деда Мороза, они решают дарить волшебство сами. Уже несколько лет набирает популярность акция «Тайный Санта», в которую играют пользователи соцсетей, коллеги на работе, школьники и просто компании друзей. И по всему миру разлетаются лучи счастья и радости.

AdMe.ru верит в чудеса, и мы не смогли пройти мимо всех этих невероятных историй о подарках.

«Лучший Дед Мороз»

Подарок для настоящих мужчин

«Сперва удивила бронированная упаковка пришедшего подарка. Хм. Инструкция. Сердце начинает биться чуть сильнее от созданной интриги. Наушники, сладости, книги Стругацких, картриджи и Dendy! Я не мог даже представить, что смогу радоваться подарку как ребенок!»

«Не знаю, кто у нас в подъезде Тайный Санта, но хочется лично поблагодарить его за создание новогоднего настроения всем соседям»

«Однажды вечером я наткнулся в подъезде на искусственную елку. Может, кто-то купил новую, а эту выставил, чтоб забрали нуждающиеся, может, кто-то привез ее и в лифт с ней не поместился, не знаю. Позже ее переставили и даже организовали угощение на большой тарелке и ящик со свитками. Свитки — письма детей. Еще позже появились снежинки, конфеты стали еще вкуснее. Детишки в восторге».

Тот момент, когда твоим Тайным Сантой становится сам Билл Гейтс

«Я проверяю свой телефон и вижу уведомление, что посылка от Тайного Санты отправлена. Интересно, вхожу в приложение, система отправки выбрана дорогая, да еще и из штата Вашингтон. Мы еще с мужем пошутили: „Будет забавно, если моим Сантой окажется Билл Гейтс!“ На следующий день на странице доставки я вижу вес посылки: почти 37 кг! Да это же почти что мой вес!

Я с трудом досиживаю рабочий день и лечу на почту. Там слышу от рабочего: „Посылка от Билла Гейтса!“ О мой Бог! Это происходит на самом деле или розыгрыш? Загрузить оказалось проблемой: коробка не поместилась ни в мою машину, ни в машину мужа. Пришлось немного распаковать. Уже все вскрыв дома, мы были просто поражены: упаковка, качество, внимание к деталям. Он полностью изучил мой профиль. Среди подарков оказались 2 конструктора Lego, 7 упаковок Oreo, серьги, красивое одеяло ручной работы, книги, игры, игрушки для моей кошки, причудливая рукопись „Великого Гэтсби“ и многое другое! Это просто фантастика, спасибо-спасибо-спасибо, Билл Гейтс!»

«А вот и мой подарок для подопечного в „Тайном Санте“ — сделанный своими руками ящичек с зельями в стиле Гарри Поттера»

«Мой Санта шикарен. Я лишь сказал, что люблю сноуборд. Я на самом деле в восторге»

«Спасибо тебе, кто бы ты ни был»

«Несколько месяцев назад я потерял Понго. И вот мне приходит картина с фото из моего инстаграма. Я просто потерял дар речи».

«Мой новогодний отчет»

«Участвую в обмене подарками на Reddit уже 5 лет. В этом году мне приехал сценарий 1-й серии „Как я встретил вашу маму“ с автографами актеров. Я сначала был в шоке, что он реально это подарил, но автографы напечатанные».

«Мой волшебный Тайный Санта прислал мне 3D-принтер!»

«Мне мой Санта, вернее, мой тайный бро с Reddit, прислал вот что»

«Витые косточки для хвостатых — вообще 100 %-ное попадание!»

«С гордостью предъявляю то, что Санта подарил мне»

«Абсолютно волшебная Снегурочка досталась мне в этом году!»

«Сладости, чай, пара замечательных магнитиков и не менее замечательных открыток, маска, замечательная новогодняя наклейка на стекло, книга из мировой классики фантастики и крутая кружка для поклонника русского рока, а самое главное — настоящая пластинка „Князь тишины“ „Наутилуса“ 1989 года выпуска! Это просто чудо!»

«Долго я ленилась и наконец забрала свой подарок!»

«Внутри оказались яйца! Люблю полезные продукты, это всегда добротный подарок, и из яиц вообще много чего можно приготовить. А, не, это только упаковка для безопасности. Креативненько и очень умно! Я еще не знаю, что там в закрытых упаковках, но оформлен подарок круто и заботливо, чувствуется, что моя Снегурочка подошла с душой к этому, а не накидала всякого в коробку, чтобы было, это очень приятно! »

«Однажды мне в подарке от анонимного Деда Мороза пришел медведь»

«Кот с первой минуты решил, что это ему. Полтора года прошло, до сих пор его по квартире в зубах носит».

«Доставка моего подарка заняла месяц, но это стоит того, чтобы ждать!»

«Носки! Да мне носки не дарили на Новый год уже лет как 15, а тут прямо из заграницы»

«Да не просто носки, а целых 2 пары. Короче, я не очень впечатлился, но ведь дареному коню в зубы не смотрят.

Но на следующий день приходит еще одна посылка: книга про Эрнеста Хемингуэя (я указал его как одного из любимых авторов). Это нереально крутое издание, отличный подарок и просто суперское украшение семейной библиотеки. Спасибо тебе!»