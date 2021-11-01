17 невезунчиков, которых фортуна занесла в черный список
У всех из нас бывают плохие дни, ведь удача — дама непостоянная: сегодня она нам благоволит, а потом внезапно подкидывает свинью космических масштабов. Многих невезение огорчает, но есть люди, которые способны любые невзгоды превратить в повод для смеха.
Мы в AdMe.ru убеждены, что даже обидную осечку можно пережить, если не падать духом и поделиться своей бедой с окружающими. Как и поступили герои нашей подборки.
«Просто попытался прокатиться на велосипеде рядом с гнездящейся сорокой»
«Полагаю, ему было не так весело жевать его 20 игрушек»
«Никогда не думал, что это произойдет со мной. За 6-часовой полет меня задели трижды»
«Я поставил куриный суп в микроволновку, начал закрывать дверцу, и та внезапно взорвалась»
«Курьер оставил заказ у двери. За те 5 минут, что я шел до двери, соседский кот успел прогрызть коробку и украсть немного курицы»
Вот что бывает, когда носишь любимые кеды до дыр
«Заказал в гастрономе кофе со льдом, а мне принесли буквально лед»
«Постирала с одеждой одеяло, а оно рассыпалось в труху»
«Представляю вам свой первый урожай картофеля с нашего огорода на балконе»
«Отнес свою любимую рубашку в химчистку перед завтрашней свадьбой моего босса... Наверное, пора пройтись по магазинам»
«Работала сверхурочно. Ничего не ела с самого утра. Заказала пиццу и получила это»
«Теперь в моей спальне пахнет как в ночном клубе»
«Постарайтесь не чихать, когда пользуетесь щипцами для завивки ресниц»
«Ехал по проселочной дороге. Правое переднее колесо вошло в колею, и песок под ним начал рассыпаться. Я сдал назад, но это только усугубило ситуацию»
«Дорога начала обрушаться еще сильнее, поэтому джип перевернулся».
«Спасибо, что испортил мне завтрак»
«Сосед решил станцевать брейк-данс и разбил мой новый телевизор»
«Несколько месяцев назад, пока отец дремал, моя собака Мэгги украла его зубной протез. Когда он проснулся, увидел ее вот такой»
А как вы справляетесь с неприятностями?
Фото на превью ydw1988913 / Reddit
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