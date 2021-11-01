17 невезунчиков, которых фортуна занесла в черный список

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У всех из нас бывают плохие дни, ведь удача — дама непостоянная: сегодня она нам благоволит, а потом внезапно подкидывает свинью космических масштабов. Многих невезение огорчает, но есть люди, которые способны любые невзгоды превратить в повод для смеха.

Мы в AdMe.ru убеждены, что даже обидную осечку можно пережить, если не падать духом и поделиться своей бедой с окружающими. Как и поступили герои нашей подборки.

«Просто попытался прокатиться на велосипеде рядом с гнездящейся сорокой»

«Полагаю, ему было не так весело жевать его 20 игрушек»

«Никогда не думал, что это произойдет со мной. За 6-часовой полет меня задели трижды»

«Я поставил куриный суп в микроволновку, начал закрывать дверцу, и та внезапно взорвалась»

«Курьер оставил заказ у двери. За те 5 минут, что я шел до двери, соседский кот успел прогрызть коробку и украсть немного курицы»

Вот что бывает, когда носишь любимые кеды до дыр

«Заказал в гастрономе кофе со льдом, а мне принесли буквально лед»

«Постирала с одеждой одеяло, а оно рассыпалось в труху»

«Представляю вам свой первый урожай картофеля с нашего огорода на балконе»

«Отнес свою любимую рубашку в химчистку перед завтрашней свадьбой моего босса... Наверное, пора пройтись по магазинам»

«Работала сверхурочно. Ничего не ела с самого утра. Заказала пиццу и получила это»

«Теперь в моей спальне пахнет как в ночном клубе»

«Постарайтесь не чихать, когда пользуетесь щипцами для завивки ресниц»

«Ехал по проселочной дороге. Правое переднее колесо вошло в колею, и песок под ним начал рассыпаться. Я сдал назад, но это только усугубило ситуацию»

«Дорога начала обрушаться еще сильнее, поэтому джип перевернулся».

«Спасибо, что испортил мне завтрак»

«Сосед решил станцевать брейк-данс и разбил мой новый телевизор»

«Несколько месяцев назад, пока отец дремал, моя собака Мэгги украла его зубной протез. Когда он проснулся, увидел ее вот такой»