17 странных штуковин, которым по виду место не на кухне, а в мастерской волшебника
Наверное, у многих дома, если хорошенько покопаться, найдется кухонная утварь, которую использовали в готовке еще наши бабушки. О предназначении одних приспособлений можно догадаться самостоятельно, а за информацией о других иной раз приходится отправляться в интернет.
Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям пользователей, обнаружившим на кухне экземпляры, которым место скорее в музее, чем в семейной кладовой.
Цельнометаллический сосуд с закругленным дном в стальном каркасе с ручкой
- Это котел для поленты, рама нужна, чтобы ставить его на обычную газовую плиту. © Arydev / Reddit
Под раковиной на кухне обнаружилась вот такая кнопка. При нажатии ничего не происходит
- На самом деле это диск от тараканов. Дата указана, чтобы вы знали, когда ее заменить. Когда вы впервые приклеиваете его к стене, вы нажимаете кнопку, чтобы высвободить химикаты. © xsktr05 / Reddit
Кухонная утварь с деревянной ручкой, прикрепленная к круглой металлической чашке с 3 шипами с отверстиями
- Это воронка для приготовления португальских сладостей. © raineykatz / Reddit
Кухонный прибор с чем-то вроде миниатюрной картофеледавилки на одном конце и лопаткой с зубчатым краем на другом
- Это используется для нарезки и измельчения авокадо. © msf6534 / Reddit
«Нашел, когда переделывал старую кухню. Каждый диск вращается сам по себе»
- Это что-то вроде ролика для размягчения мяса. © Sleep_on_Fire / Reddit
Эта штука уже много лет лежит в ящике для столовых приборов, но ей никогда не пользовались
- Наденьте кольцо на палец, а потом проведите им по апельсину. Лезвие достаточно длинное, чтобы разрезать кожуру, не разрезая фрукты. © redhandfilms / Reddit
К одному концу прикреплено ситечко для чая, но, может быть, это ничего не значит? На другом конце фарфоровая фигурка и губка на резинке
- Это каплеуловитель для чайника. © ApprehensivePrint465 / Reddit
«Нашла это в ящике с кухонной утварью в комиссионном магазине»
- Это для гриля на мангале или костре. Еда помещается внутрь, а затем ее можно легко перевернуть. © McTraveller / Reddit
«Что это за металлическая штучка на кухне нашего арендованного дома в Нидерландах? Она довольно надежно закреплена на стене»
- Это вешалка для полотенец. Вы продеваете полотенце сверху вниз, и оно остается висеть. © Benjiben666 / Reddit
Полки этого шкафа слишком малы, для чего он мог использоваться?
- У меня был такой шкафчик, к которому прикрепляется гладильная доска. Мы открывали дверцу, опускали гладильную доску и складывали ее, когда закончили. © CrispyFowl / Reddit
- В доме, где я рос, сняли гладильную доску и использовали ее как шкаф для специй. © NotReallyChaucer / Reddit
Нашелся в кухонном ящике
- Это захват противня для пиццы. © justsumgurl / Reddit
«Маленькая ложечка с дырочкой, понятия не имею, для чего она»
- Это приспособление для придания формы масляным завиткам. © WinifredZachery / Reddit
- На самом деле это для шариков из дыни. © Nymeria_Waters / Reddit
Что это за кухонный инструмент с зубчатым краем, двумя отверстиями и открытым наконечником?
- Это приспособление для чистки рыбы. © Picklesandwhich / Reddit
Найден среди кухонной посуды, для чего нужен этот инструмент?
- Для извлечения горячих противней из духовки. © *****Bily / Reddit
Плоские металлические детали трех размеров с крючками с одной стороны
- Это приспособления для фаршировки индейки, вы отправляете блюдо в духовку прямо вместе с ними. © blondmaggie / Reddit
«Что это за вещь? Нашел ее в коробке для кухонных принадлежностей, которую недавно купил»
- Это носик для консервов. © RrollyPpolly1 / Reddit
- Мы использовали эти штуки для всего. Для них есть пробки, так что вы можете закрыть пробку и понемногу отливать сок, пока банка не кончится. © durhamruby / Reddit
«Что это за кухонный инструмент? Тяжелый острый наконечник, очень гладкие тонкие грани. Примерялась зачерпывать этим мороженое»
- Это соковыжималка для цитрусовых. © hardscape314 / Reddit
- А еще с ее помощью похоже можно отлично вынимать косточки из манго. © between_3_and_4 / Reddit
Представьте, что вы оправляетесь на необитаемый остров и можете положить в рюкзак только одно кухонное приспособление, что бы вы взяли?
Фото на превью Nymeria_Waters / Reddit
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