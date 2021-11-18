AdMe
AdMe

17 странных штуковин, которым по виду место не на кухне, а в мастерской волшебника

111-

Наверное, у многих дома, если хорошенько покопаться, найдется кухонная утварь, которую использовали в готовке еще наши бабушки. О предназначении одних приспособлений можно догадаться самостоятельно, а за информацией о других иной раз приходится отправляться в интернет.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям пользователей, обнаружившим на кухне экземпляры, которым место скорее в музее, чем в семейной кладовой.

Цельнометаллический сосуд с закругленным дном в стальном каркасе с ручкой

Под раковиной на кухне обнаружилась вот такая кнопка. При нажатии ничего не происходит

  • На самом деле это диск от тараканов. Дата указана, чтобы вы знали, когда ее заменить. Когда вы впервые приклеиваете его к стене, вы нажимаете кнопку, чтобы высвободить химикаты. © xsktr05 / Reddit

Кухонная утварь с деревянной ручкой, прикрепленная к круглой металлической чашке с 3 шипами с отверстиями

  • Это воронка для приготовления португальских сладостей. © raineykatz / Reddit

Кухонный прибор с чем-то вроде миниатюрной картофеледавилки на одном конце и лопаткой с зубчатым краем на другом

  • Это используется для нарезки и измельчения авокадо. © msf6534 / Reddit

«Нашел, когда переделывал старую кухню. Каждый диск вращается сам по себе»

Эта штука уже много лет лежит в ящике для столовых приборов, но ей никогда не пользовались

  • Наденьте кольцо на палец, а потом проведите им по апельсину. Лезвие достаточно длинное, чтобы разрезать кожуру, не разрезая фрукты. © redhandfilms / Reddit

К одному концу прикреплено ситечко для чая, но, может быть, это ничего не значит? На другом конце фарфоровая фигурка и губка на резинке

«Нашла это в ящике с кухонной утварью в комиссионном магазине»

  • Это для гриля на мангале или костре. Еда помещается внутрь, а затем ее можно легко перевернуть. © McTraveller / Reddit

«Что это за металлическая штучка на кухне нашего арендованного дома в Нидерландах? Она довольно надежно закреплена на стене»

  • Это вешалка для полотенец. Вы продеваете полотенце сверху вниз, и оно остается висеть. © Benjiben666 / Reddit

Полки этого шкафа слишком малы, для чего он мог использоваться?

  • У меня был такой шкафчик, к которому прикрепляется гладильная доска. Мы открывали дверцу, опускали гладильную доску и складывали ее, когда закончили. © CrispyFowl / Reddit
  • В доме, где я рос, сняли гладильную доску и использовали ее как шкаф для специй. © NotReallyChaucer / Reddit

Нашелся в кухонном ящике

«Маленькая ложечка с дырочкой, понятия не имею, для чего она»

Что это за кухонный инструмент с зубчатым краем, двумя отверстиями и открытым наконечником?

Найден среди кухонной посуды, для чего нужен этот инструмент?

Плоские металлические детали трех размеров с крючками с одной стороны

  • Это приспособления для фаршировки индейки, вы отправляете блюдо в духовку прямо вместе с ними. © blondmaggie / Reddit

«Что это за вещь? Нашел ее в коробке для кухонных принадлежностей, которую недавно купил»

  • Это носик для консервов. © RrollyPpolly1 / Reddit
  • Мы использовали эти штуки для всего. Для них есть пробки, так что вы можете закрыть пробку и понемногу отливать сок, пока банка не кончится. © durhamruby / Reddit

«Что это за кухонный инструмент? Тяжелый острый наконечник, очень гладкие тонкие грани. Примерялась зачерпывать этим мороженое»

Представьте, что вы оправляетесь на необитаемый остров и можете положить в рюкзак только одно кухонное приспособление, что бы вы взяли?

Фото на превью Nymeria_Waters / Reddit
111-
Поделиться этой статьёй