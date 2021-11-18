17 странных штуковин, которым по виду место не на кухне, а в мастерской волшебника

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Наверное, у многих дома, если хорошенько покопаться, найдется кухонная утварь, которую использовали в готовке еще наши бабушки. О предназначении одних приспособлений можно догадаться самостоятельно, а за информацией о других иной раз приходится отправляться в интернет.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям пользователей, обнаружившим на кухне экземпляры, которым место скорее в музее, чем в семейной кладовой.

Цельнометаллический сосуд с закругленным дном в стальном каркасе с ручкой

Это котел для поленты, рама нужна, чтобы ставить его на обычную газовую плиту. © Arydev / Reddit

Под раковиной на кухне обнаружилась вот такая кнопка. При нажатии ничего не происходит

На самом деле это диск от тараканов. Дата указана, чтобы вы знали, когда ее заменить. Когда вы впервые приклеиваете его к стене, вы нажимаете кнопку, чтобы высвободить химикаты. © xsktr05 / Reddit

Кухонная утварь с деревянной ручкой, прикрепленная к круглой металлической чашке с 3 шипами с отверстиями

Это воронка для приготовления португальских сладостей. © raineykatz / Reddit

Кухонный прибор с чем-то вроде миниатюрной картофеледавилки на одном конце и лопаткой с зубчатым краем на другом

Это используется для нарезки и измельчения авокадо. © msf6534 / Reddit

«Нашел, когда переделывал старую кухню. Каждый диск вращается сам по себе»

Это что-то вроде ролика для размягчения мяса. © Sleep_on_Fire / Reddit

Эта штука уже много лет лежит в ящике для столовых приборов, но ей никогда не пользовались

Наденьте кольцо на палец, а потом проведите им по апельсину. Лезвие достаточно длинное, чтобы разрезать кожуру, не разрезая фрукты. © redhandfilms / Reddit



К одному концу прикреплено ситечко для чая, но, может быть, это ничего не значит? На другом конце фарфоровая фигурка и губка на резинке

Это каплеуловитель для чайника. © ApprehensivePrint465 / Reddit

«Нашла это в ящике с кухонной утварью в комиссионном магазине»

Это для гриля на мангале или костре. Еда помещается внутрь, а затем ее можно легко перевернуть. © McTraveller / Reddit

«Что это за металлическая штучка на кухне нашего арендованного дома в Нидерландах? Она довольно надежно закреплена на стене»

Это вешалка для полотенец. Вы продеваете полотенце сверху вниз, и оно остается висеть. © Benjiben666 / Reddit

Полки этого шкафа слишком малы, для чего он мог использоваться?

У меня был такой шкафчик, к которому прикрепляется гладильная доска. Мы открывали дверцу, опускали гладильную доску и складывали ее, когда закончили. © CrispyFowl / Reddit

Мы открывали дверцу, опускали гладильную доску и складывали ее, когда закончили. © CrispyFowl / Reddit В доме, где я рос, сняли гладильную доску и использовали ее как шкаф для специй. © NotReallyChaucer / Reddit

Нашелся в кухонном ящике

Это захват противня для пиццы. © justsumgurl / Reddit

«Маленькая ложечка с дырочкой, понятия не имею, для чего она»

Это приспособление для придания формы масляным завиткам. © WinifredZachery / Reddit

На самом деле это для шариков из дыни. © Nymeria_Waters / Reddit



Что это за кухонный инструмент с зубчатым краем, двумя отверстиями и открытым наконечником?

Это приспособление для чистки рыбы. © Picklesandwhich / Reddit

Найден среди кухонной посуды, для чего нужен этот инструмент?

Для извлечения горячих противней из духовки. © *****Bily / Reddit

Плоские металлические детали трех размеров с крючками с одной стороны

Это приспособления для фаршировки индейки, вы отправляете блюдо в духовку прямо вместе с ними. © blondmaggie / Reddit

«Что это за вещь? Нашел ее в коробке для кухонных принадлежностей, которую недавно купил»

Это носик для консервов. © RrollyPpolly1 / Reddit

Мы использовали эти штуки для всего. Для них есть пробки, так что вы можете закрыть пробку и понемногу отливать сок, пока банка не кончится. © durhamruby / Reddit



«Что это за кухонный инструмент? Тяжелый острый наконечник, очень гладкие тонкие грани. Примерялась зачерпывать этим мороженое»

Это соковыжималка для цитрусовых. © hardscape314 / Reddit

А еще с ее помощью похоже можно отлично вынимать косточки из манго. © between_3_and_4 / Reddit