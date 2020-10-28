17 несъедобных вещей, которые выглядят аппетитнее, чем настоящая еда

Поразительно, как много не предназначенных для еды вещей похожи на лакомства. В интернете есть даже целая группа, посвященная «запретным продуктам питания». В ней каждый желающий может выложить фотографию всего несъедобного, что так и хочется отведать.

AdMe.ru просмотрел все посты в этом сообществе и мигом проголодался. Нет, ну вы только посмотрите, как отлично, к примеру, стекло может маскироваться под конфетки, а моющее средство — под лимонад.

«Я опешила, когда мои родители добавили это в чай. Это же медовый кондиционер для волос»

Какой соус подойдет к этой пасте?

На самом деле это резиновая лента.

«Сварила мыло в виде пирога, а сын увидел и попросил кусочек. Придется приготовить настоящий пирог»

Косметические спонжи так похожи на шоколадные бисквиты

«Моя подруга сделала этих мишек из эпоксидной смолы. Я как-то приготовил настоящие жевательные конфеты, и они все равно выглядели не так хорошо, как эти»

«Уборщица достала эту бутылочку из ванной и положила в холодильник»

Надпись на бутылке: «Питательная маска для волос от Tony Moly».

«Пол моего общежития будто залит шоколадным молоком. А это просто прошел ливень и нас затопило»

Увы, это камень, а не свиная грудинка

«Наш студент по обмену из Японии чуть не выпил это моющее средство. Он думал, что это лимонад, ведь на этикетке нарисованы фрукты»

«Ну еще бы. Оно похоже на лимонад, пахнет лимонадом, да еще и продается в бутылке из-под лимонада».

«Сделала свечу, а она не успела застыть внутри и развалилась»

«Как же вкусно она выглядит! Похожа на малиновый трюфель».

«Сегодня я видел салями в рулонах»

Конфеты из стекла

«У моей бабушки были такие конфетки в шкафу. Когда я был ребенком, они казались мне ну очень вкусными, но, когда я просил ее дать мне их, она всегда говорила: „Нет“. Однажды я все-таки украл одну, а когда попытался развернуть „обертку“, кусочек стекла откололся. Насколько я знаю, у бабушки в шкафу до сих пор лежит эта разбитая конфета».

Жидкость для мытья посуды, которую нужно держать подальше от детей

«Почему меня попросили вымыть пол этим говяжьим фаршем?»

«Пришлось прочитать все комментарии под фото, прежде чем я понял, что это действительно не сырое мясо, а швабра».

«Запретный плод. Купила эти клавиши на Amazon»

Жидкое мыло для рук, которое так похоже на молоко

«Я на полном серьезе полагал, что это питьевой йогурт. Хорошо, что всегда читаю этикетки. Еще и название Active, словно Activia»