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17 несъедобных вещей, которые выглядят аппетитнее, чем настоящая еда

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Поразительно, как много не предназначенных для еды вещей похожи на лакомства. В интернете есть даже целая группа, посвященная «запретным продуктам питания». В ней каждый желающий может выложить фотографию всего несъедобного, что так и хочется отведать.

AdMe.ru просмотрел все посты в этом сообществе и мигом проголодался. Нет, ну вы только посмотрите, как отлично, к примеру, стекло может маскироваться под конфетки, а моющее средство — под лимонад.

«Я опешила, когда мои родители добавили это в чай. Это же медовый кондиционер для волос»

© jasminelg16 / Twitter

Какой соус подойдет к этой пасте?

© drdoomerang / Reddit

На самом деле это резиновая лента.

«Сварила мыло в виде пирога, а сын увидел и попросил кусочек. Придется приготовить настоящий пирог»

© jojoba22 / Reddit

Косметические спонжи так похожи на шоколадные бисквиты

© Offbreeze / Reddit

«Моя подруга сделала этих мишек из эпоксидной смолы. Я как-то приготовил настоящие жевательные конфеты, и они все равно выглядели не так хорошо, как эти»

© ka0s_ / Reddit

«Уборщица достала эту бутылочку из ванной и положила в холодильник»

© pbull01 / Reddit

Надпись на бутылке: «Питательная маска для волос от Tony Moly».

«Пол моего общежития будто залит шоколадным молоком. А это просто прошел ливень и нас затопило»

© EZ1112 / Reddit

Увы, это камень, а не свиная грудинка

© SailorPuffles / Reddit

«Наш студент по обмену из Японии чуть не выпил это моющее средство. Он думал, что это лимонад, ведь на этикетке нарисованы фрукты»

© McBeardedson / Reddit

«Ну еще бы. Оно похоже на лимонад, пахнет лимонадом, да еще и продается в бутылке из-под лимонада».

«Сделала свечу, а она не успела застыть внутри и развалилась»

© BastionInCzech / Reddit

«Как же вкусно она выглядит! Похожа на малиновый трюфель».

«Сегодня я видел салями в рулонах»

© legioner87 / Pikabu

Конфеты из стекла

© chelseasaints / Reddit

«У моей бабушки были такие конфетки в шкафу. Когда я был ребенком, они казались мне ну очень вкусными, но, когда я просил ее дать мне их, она всегда говорила: „Нет“. Однажды я все-таки украл одну, а когда попытался развернуть „обертку“, кусочек стекла откололся. Насколько я знаю, у бабушки в шкафу до сих пор лежит эта разбитая конфета».

Жидкость для мытья посуды, которую нужно держать подальше от детей

© MCcereal / Reddit

«Почему меня попросили вымыть пол этим говяжьим фаршем?»

© voracioushippo / Reddit

«Пришлось прочитать все комментарии под фото, прежде чем я понял, что это действительно не сырое мясо, а швабра».

«Запретный плод. Купила эти клавиши на Amazon»

© LynnTess / Reddit

Жидкое мыло для рук, которое так похоже на молоко

© Anemoni / Reddit

«Я на полном серьезе полагал, что это питьевой йогурт. Хорошо, что всегда читаю этикетки. Еще и название Active, словно Activia»

© walterzedman / Pikabu

А какие несъедобные вещи, похожие на вкусняшки, доводилось видеть вам?

Фото на превью jasminelg16 / Twitter
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