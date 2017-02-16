17 нереально крутых учителей, у которых я бы не прогуливал

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждого из нас была парочка учителей с шикарным чувством юмора. Они скрашивали наши ученические будни, не боясь показаться недостаточно серьезными. AdMe.ru собрал пост о преподавателях, которые знают, как найти подход к своим подопечным.

У нашего учителя есть специальная печать для подобных работ

Вот как преподаватели моего факультета нарядились на Хэллоуин!

Преподаватель, которого тошнит от Comic Sans

Машина нашего математика

Этот учитель биологии умеет мотивировать

... Этот тоже

Умение привлечь внимание — одно из важнейших для учителя

Каждый год школьный библиотекарь одевается книжным ангелом смерти, чтобы собрать просроченные книги

Когда тебе достался понимающий преподаватель

Я догадывался, что он мучает людей не просто так!

Увидел это на двери кабинета моего учителя. Справедливо!

Когда чувствуешь себя под присмотром даже без учителя

Преподаватель устал бороться с порчей имущества и решил выставить «шедевр» на аукцион

Учитель английского в школьном фотоальбоме

Преподаватель сказал, что ему так лучше видно задние ряды

Профессор редко бывает в своем кабинете, поэтому он повесил на дверь постер со своим портретом

Я зашел в класс и увидел это. Все-таки мой учитель — лучший!