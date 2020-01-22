17 непредсказуемых СМС-переписок, в которых сложно предугадать исход

24
2
3
7k

Есть такие люди, общаясь по телефону с которыми громкую связь лучше вообще не включать, потому что никогда не знаешь, что сейчас они выдадут. Поэтому с ними лучше переписываться и спокойно ожидать самого необычного финала беседы.

Мы в AdMe.ru любим всякие приятные сюрпризы, даже если эти неожиданности выражаются в словах, как сегодняшние СМС-переписки, в которых самое интересное в конце.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

А вы попадали в неловкие СМС-переписки, ответы в которых ввели вас в ступор?

Фото на превью emily / twitter

24
2
3
7k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться