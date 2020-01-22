17 непредсказуемых СМС-переписок, в которых сложно предугадать исход
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Есть такие люди, общаясь по телефону с которыми громкую связь лучше вообще не включать, потому что никогда не знаешь, что сейчас они выдадут. Поэтому с ними лучше переписываться и спокойно ожидать самого необычного финала беседы.
Мы в AdMe.ru любим всякие приятные сюрпризы, даже если эти неожиданности выражаются в словах, как сегодняшние СМС-переписки, в которых самое интересное в конце.
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А вы попадали в неловкие СМС-переписки, ответы в которых ввели вас в ступор?
Фото на превью emily / twitter