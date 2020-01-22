17 непредсказуемых СМС-переписок, в которых сложно предугадать исход

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Есть такие люди, общаясь по телефону с которыми громкую связь лучше вообще не включать, потому что никогда не знаешь, что сейчас они выдадут. Поэтому с ними лучше переписываться и спокойно ожидать самого необычного финала беседы.