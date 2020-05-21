17 неподражаемых отцов, которые в своих чудачествах достигли уровня «мастер»

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Роль отца — это не только большая ответственность и честь, но и непаханое поле возможностей, чтобы проявить свое остроумие, смекалку или фантазию. И хотя, решая одну проблему, папы нередко создают парочку новых, даже их безобидные проделки, бесспорно, делают нашу жизнь ярче, ведь в спасении от скуки им равных нет.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо снимков и историй об отцах, которые доказывают, что они абсолютно все делают по-своему. И в этом их сила.

«Мой отец сказал, что нашел пару моих детских фото, и протянул мне это»

«Папа разрисовал баллон с пропаном, чтобы он выглядел как голова человечка из Lego»

Отцы против искусственного интеллекта

«Папа только что прислал мне фото зернышка попкорна, которое ему попалось»

«Вот как мой отец разрезает брауни, чтобы „утвердить свое господство“»

«Застал папу в гостиной за этим занятием»

С отцами покой нам только снится

«Это мой папа, который говорил: „Щенок будет только мешать, я наступлю на него“»

«Отец что-то уронил, и теперь в раковине зияет эта огромная дыра»

Аве всем отцам!

Так выглядят полчаса тишины

С котами у отцов особый разговор

«Папа придумал такую штуку, чтобы легче было сажать растения в огороде»

«Мой отец сегодня приготовил обед для мамы. И вот как он выглядит»

«Папа: „Отнеси этого кота туда, откуда взял!“ Тоже папа: „Ч-ш-ш, не бойся, малыш. Это всего лишь пылесос“»

Папа и бракованная рулетка

«Разжигая мангал, мой отец каким-то образом умудрился расплавить стену дома»

А чем успели отметиться ваши папы или отцы ваших детей? Расскажите нам об их самых искрометных шутках, привычках и провалах, а лучше делитесь фото.