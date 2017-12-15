17 неожиданных сообщений от родителей, которые точно не ожидали получить их дети
Наши родители — удивительные люди, ведь большинству из них пришлось нелегко, когда мобильные технологии стремительно ворвались в их повседневную и устоявшуюся жизнь. Но именно современные изобретения подарили нам возможность находиться на связи с родными 24 часа в сутки. И это удивительно!
Именно поэтому редакция AdMe.ru создала для вас подборку забавных сообщений, которые получили случайные пользователи интернета от своих мам и пап.
«Самое первое сообщение в социальной сети, полученное мной от мамы»
«Собака моей девушки заболела. Моя мама прислала мне сообщение, которое на несколько минут ввело меня в ступор»
«Маме пришло сообщение с неизвестного номера. Мне остается лишь надеяться, что это ее хитрый ход для отпугивания мошенников»
А ведь счастье было так близко
Когда нужно худеть к лету, но все силы против этого. Особенно отцовские
То чувство, когда тебе почти 30, а ты все еще живешь с родителями
Мастер-класс от мамы: как научиться задавать неудобные вопросы дочери
Когда мама намекает, что птенец уже должен вылететь из гнезда
Уровень троллинга: мать, которой не отвечают на звонки
Когда в 14:00 начинается долгожданный футбольный матч, приходится выкручиваться любыми способами
Папа всегда на шаг впереди
Когда вышла путаница со знаками препинания... или нет
Хорошо, когда в телефоне есть автозамена текста. Всегда можно сослаться на нее
Хм... Задачка-то не из легких — каждый день ходить на работу
Семья всегда найдет нужные слова поддержки
«Пришло сообщение от отца. Оказывается, он тот еще шутник»
Это еще раз доказывает, что всегда нужно слушать маму
А какие обескураживающие сообщения получали вы? Делитесь в комментариях.
Фото на превью SovaSemen / pikabu