17 неожиданных находок, над которыми ломал голову весь интернет (Вилка каннибалов впечатлила нас сильнее всего)

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Кажется, что в эпоху интернета Google может найти ответ на любой вопрос, но это не всегда так. Пользователи сети выкладывают свои странные находки под хештегом #whatisthething в надежде, что совместными усилиями их удастся опознать. Поиск ответов превращается в настоящее детективное расследование, потому что у каждой вещи есть своя загадочная история.

Мы в AdMe.ru заметили, что наши читатели очень образованные и развитие люди, поэтому предлагает вам попробовать угадать, что изображено на фото, прежде чем вы прочтете правильный ответ. А в конце напишите, удалось ли разгадать тайну хотя бы одной вещи.

1. «Нашел это в серверной комнате своего клиента. Похоже на бомбу»

Другие пользователи узнали в этой бомбе советский противотанковый снаряд «Малютка». Автор фото утверждает, что сообщил о находке полиции. Через несколько часов бомбу увезли из офисного здания на военную базу для уничтожения.

2. «Что это за животное или вещь?»

Для того чтобы понять, что это за фигурка, пользователи написали создателю вещи, ведущему дизайнеру Роберту Кроку, и он ответил, что это гибрид дракона и обезьяны.

3. «Разбирали папины запасы в гараже, нашли 3 банки с какими-то цветными брусками, внутри которых свернутая кольцом пружина»

Это заправка для лавовой лампы. Пружинка лежит на дне и нагревается от лампочки, парафин плавает в воде.

4. «Нашли кучу этих бутылочек, когда раскапывали лужайку в Ирландии. Что это?»

Это бутылочки из-под специального масла для аккумуляторов. Томас Эдисон изобрел железоникелевый аккумулятор, который потом часто использовался для автоматических регулировщиков на железных дорогах. Масло наливалось на электролиты, образуя защитную пленку, а ненужные бутылочки просто выкидывались рабочими.

5. «Если нажать на глаза-кнопки, то маленький рот загорается. Это все, что умеет эта штука»

Это тревожная кнопка для вызова полиции, охраны или другой помощи.

6. «Кажется, грузовик перевозит НЛО»

На фото — процесс транспортировки самолета-истребителя F-35.

7. «Лежало на полке у бабушки среди вещей, которые она собрала, когда путешествовала по миру»

Как оказалось, это специальная церемониальная вилка каннибалов с островов Фиджи.

8. «Непонятное сооружение найдено во время пеших прогулок»

Это механизм для управления лавинами, контролирует сход лавин, уменьшает опасность.

9. «Маленький мраморный предмет, стоящий на столе в доме моих родителей, помещается в руку»

Это пресс-папье — тяжелый предмет из бронзы, мрамора, стекла и т. п., которым придавливают лежащие на столе бумаги, чтобы они не рассыпались, не складывались и не разлетались.

10. «Я увидел это облако по дороге на работу в 5 утра. Все небо было ясное, там было лишь это облако»

Нет, это не инопланетянский знак, как в фильме «Прибытие» (хотя кто-то всерьез на это надеялся), а всего лишь шлейф от запуска американской ракеты-носителя «Антарес» на МКС, запуск состоялся 21 мая.

11. «Найдено возле места кораблекрушения»

Это испанская торговая монета XVIII века, узор которой стерла вода и сделала его едва заметным.

12. «Артефакт, найденный в океане у острова Ванкувер»

На фото индейская маска волка, современная имитация.

13. «Что за непонятное здание?»

Это смотровая площадка «Судно» в Хадсон-Ярдс, Нью-Йорк.

14. «Эти точки на банке похожи на шрифт Брайля. Но что тут написано?»

Это японский вариант шрифта Брайля, здесь написано «осаке», что переводится как «алкоголь».

15. «Эту вещь подарил моей бабушке ее друг. Понятия не имею, что это»

Это японская традиционная курительная трубка кисэру для курения мелко нарезанного табака.

16. «Если соединить два нижних штырька этой штуки, то она начинает пищать. Если подсоединить еще и верхний, то пищит в два раза быстрее. Что это?»

Сигнализатор уровня жидкости для людей с проблемами со зрением. Если налить жидкость по штырьки, то устройство запищит.

17. «Что я, черт возьми, поймал?»

Это морская лилия (Crinoidea). Родственница морских звезд и ежей. Кстати, в России ее тоже можно найти, целых 5 видов.

Ну что, узнали какую-нибудь находку? Или, может, у вас и свои такие есть? Присылайте фото в комментарии, разберемся вместе.