17 примеров смекалки от самых изворотливых пользователей интернета

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Эту статью вы будете читать всего 5 минут, а сэкономить она может кучу времени, нервов и денег, ведь лайфхаки, которые в ней описаны, были испробованы другими людьми и уже заслужили их одобрительные лайки. Например, хитрость с 50 тысячами английских слов за минуту или замороженный сыр.

Мы в AdMe.ru считаем, что чужой опыт — это настоящий клад, который помогает сделать нашу жизнь удобнее и приятнее. Вот вам самые крутые хитрости, которыми поделились в сети их авторы.

1. Как быстро найти ребенка, если он потерялся

2. Родительская хитрость

3. Если вы вдвоем не можете решить, где поесть, сыграйте в «5-2-1»: вы называете 5 ресторанов или кафе, партнер выбирает 2 из них, вы выбираете 1 из этих 2

4. Как легко посчитать проценты

5. «Соседи друга складируют в проходе хлам: он мешает пройти, и запах там не очень. Друг сделал фейковое уведомление от пожарного надзора. Вот результат»

6. Лайфхак для переезжающих

7. «Перед тем как натереть сыр, ненадолго кладу его в морозилку. Он становится тверже и не прилипает к терке»

8. «Помещаю в одно отделение тостера 2 кусочка хлеба — так он поджаривается сверху, оставаясь мягким внутри»

9. Если вы видите, что ваш холодильник пуст, потратьте полчаса на то, чтобы вымыть его изнутри, прежде чем отправиться за покупками

10. Возьмите нейтральное жидкое мыло без запаха, брызните несколько капель любимых духов в емкость с мылом. Взболтайте — и «элитный» гель для душа готов

11. Если надеть на мыльницу канцелярские резинки, мыло не размокнет

12. Вопрос, который помогает быстро избавиться от ненужных вещей

13. Используйте вешалку и кольца для душевой шторки, чтобы повесить мелкие предметы гардероба: ремни, галстуки и т. д.

14. Если вам сложно расстаться со старым хламом из-за сентиментальных воспоминаний, просто сфотографируйте его на память и выбрасывайте

16. Трюк для одиноких девушек

17. «Мои родные подарили нам на свадьбу бумажник, наполненный подарочными картами в кафе и рестораны города. Лучший свадебный подарок!»

Бонус: как выучить 50 тыс. английских слов за 1 минуту

Раскрываем маленький секрет: 50 тыс. слов в русском языке оканчиваются на -ция / -сия: эволюция, профессия и т. д. Замените эти окончания на английские -tion / -sion, и вуаля — не прошло и минуты, а вы знаете 50 тыс. новых слов по-английски: evolution, profession и т. д.

А какие бытовые хитрости помогают вам экономить деньги и время?