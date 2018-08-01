17 неоспоримых доказательств того, что все мамы планеты живут по собственным правилам

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Наши мамы лучшие на свете. Каждый из нас убеждается в этом по-разному, но чаще всего благодаря тем вещам, которые они делают. И не только для нас. У некоторых мам отменное чувство юмора, другие мастерски готовят разные блюда, а третьим не занимать таланта. Но всех их объединяет одно — любовь к правилам.

AdMe.ru собрал для вас фотографии, благодаря которым вы убедитесь, что наши мамы живут так, как хотят этого сами. И никто им не указ!

«В детстве получила травму головы. Мама вырезала отверстие в повязке для хвостика, чтобы люди знали, что я девочка»

«После каждого праздника моя мама аккуратно складывает упаковочную бумагу со всех подарков, чтобы потом заново использовать ее»

«Моя мама всегда разрезает мои бутерброды, чтобы уложить их в форме сердца»

«Вот такая доска „пропавших без вести“ висит над стиральной машинкой в доме моей мамы»

«Эта вода продавалась по 69 центов за упаковку из 6 бутылок, именно поэтому моя мама решила купить сразу 120 упаковок. Теперь вы понимаете, насколько сильно моя мама любит выгоду»

«Пытались разыграть маму, инсценировав несчастный случай. Она просто сделала это фото и ушла в дом»

«Просто моя мама с продавцом каннабиса на Ямайке»

«Это мама моего друга. Ей нужно, чтобы загорели ее ноги. И ничего больше»

«Мы с отцом решили подшутить над мамой, сказав, что покинем этот магазин лишь в том случае, если она поставит на заставку каждого гаджета свое лицо. И она сделала это»

«Почти 50 тысяч непрочитанных сообщений в телефоне моей мамы. Не могу понять, как и зачем?»

«Мама сшила хвосты динозавров для рождественских костюмов, но они оказались малы для наших взрослых талий. Пришлось выкручиваться»

«Я уезжаю в колледж. Моя мама подарила мне этот стакан со словами, что это единственная емкость, из которой я могу пить пиво»

«Вот таким образом моя мама „зацензурила“ календарь»

«Мама сделала подарок на Рождество. И она решила, что обычный чек — это было бы слишком просто»

«Мама прислала мне этой ночью. И она действительно не шутит»

«Я занимаюсь йогой, чтобы снять стресс». «Шутка. Я просто пью вино в штанах для йоги». «Шутка. Я настольно ленива, что мне даже лень надеть штаны».

«Моя мама всегда возит с собой бокал для вина»