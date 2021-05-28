17 неловких свиданий, после которых их участникам хотелось сменить паспорт и покинуть страну
Свидания — это не только бабочки в животе и прогулки при луне. Иногда на них происходит такое, о чем и рассказать неловко, и молчать стыдно. Все потому, что подчас визави ведут себя весьма комично. Некоторые носят в кармане куртки домашние блинчики. А те, кто посмелее, не гнушаются нарушать «мелодию момента» психологическим сеансом, появлением спасателей или мамы.
Мы в AdMe.ru всей редакцией хохотали над историями про первые и не только первые свидания, по которым впору снимать романтическую комедию.
- Встречалась с летчиком. Он оказался прекрасным, красивым и интеллигентным молодым человеком. На первое свидание пригласил меня домой, а в качестве угощения достал коробочки с едой из самолета. Хорошо, что не космонавт попался. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk
- Заехал за новой знакомой на машине. Она села и, даже не поздоровавшись, спросила: «Ты сортируешь мусор?» На секунду потерял дар речи, ответил: «Конечно, как и все». На что девушка выпалила: «Мы не сможем поладить». © SheilaFromAccounting / Reddit
- Мы встретились, он был очень молчаливый. Тогда я стала болтать обо всем на свете. Всякий раз, когда задавала вопрос, он неловко смеялся и отворачивался. Через 30 минут написал мне в сообщении, что он глухой и не слышит ничего из моих слов. © O0hkay_ / Twitter
- Парень пригласил на свидание в кино. До начала сеанса минут 50. Ну, думаю, хорошо, будет время пообщаться и узнать друг друга, так как в одном универе учимся, но на разных факультетах, интересы схожие, есть о чем поговорить. Сижу я, довольная, и вдруг замечаю, что парень достает листы какие-то и начинает делать домашку. На первом свидании! Удивление было написано на лице, а он выдал: «Мне просто завтра к первой паре». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk
- Однажды пошла на свидание с психологом. Мало того, что он оказался почти на 30 лет старше того возраста, что был указан в анкете, так еще и все время спрашивал, что я чувствую по тому или иному поводу. Не дожидаясь окончания встречи, заявила, что не хочу отношений с человеком, который постоянно оценивает мои слова. © Karren Cummings / Quora
- Встречалась с мужчиной. Он мне в отцы годился, но очень симпатичный. Мы сидели на террасе ресторанчика на диванах и пили напитки. Потом я вышла в туалет, а когда вернулась, увидела, что он прямо на этом диванчике уснул. © euphorixa / Twitter
- Однажды я был на свидании и каким-то образом умудрился потерять кредитку. Было холодно, поэтому, пока мы искали ее, я в шутку спросил, какое у девушки было худшее свидание. Она ответила: «А ты как думаешь, Чиполлино?» Карту так и не нашел. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk
- Познакомился в приложении с девушкой, договорились встретиться и выпить по чашечке кофе. Она была эффектно одета, с красивым макияжем, но почему-то жутко нервничала и постоянно оглядывалась по сторонам. Минут через 10 прямо сказал, что, если ей некомфортно, она может уйти. Барышня поблагодарила меня и ланью умчалась в закат. © keyslemur / Reddit
- Первое свидание, романтическая горная прогулка на закате. На обратном пути заблудились, на телефоне 1 % зарядки. Парень позвонил маме. Недолго думая, та посоветовала обратиться в 911. Вниз мы спустились со спасателями, а на следующий день попали в местную газету. © thatstelladoe / Twitter
- Пригласил девушку в элитный ресторан. Не то чтобы я мог себе позволить часто там бывать, но она мне очень нравилась, хотелось произвести впечатление. Во время обеда девушка вела себя весьма капризно и раз 45 пожаловалась, что блюдо приготовлено неправильно. После ужина пригласил ее в гости. Как только дама увидела, что я живу в маленьком домике, она заявила: «Думала, у тебя есть деньги. Отвези меня домой, больше не встретимся». А я-то думал, моя симпатия взаимна. © Incredible_is_i / Reddit
- Однажды была на свидании с мужчиной и его мамой. Тихонько изумилась, когда какая-то тетка подошла к столику, за которым мы уже минут 20 сидели, чмокнула «мальчика» в макушку и молча села рядом. Мальчик продолжал беседу как ни в чем не бывало, однако отреагировал на мое выражение лица и сказал, что это мама. Та при этом была холодна и молчалива, как февральский карп. Я им не подошла, к счастью. © squirrel / AdMe
- Познакомился с девушкой в интернете. Оказалось, мы регулярно гуляем в одном и том же парке. Позвал на свидание, а она пришла со своей младшей сестрой. Причем я преподавал этой маленькой девочке английский в качестве репетитора. Пришлось смотреть фильм втроем. Очень неловко вышло, худшее первое свидание. © Miguel Burgos / Quora
- Мы сидели в хорошо освещенном ресторане. Большую часть ужина он рассказывал, какие у меня красивые карие глаза и как он не может перестать думать о них. Все бы ничего, но маленькая поправочка: у меня голубые глаза. © anniefryman / Twitter
- Отличное свидание, душевная беседа — в общем, мы чудесно проводили время в мексиканском ресторанчике весной. Но, как только мы попросили счет, словно из ниоткуда появилась девушка и швырнула в лицо кавалеру ключи. Он сделал вид, будто ничего не произошло. Вскоре выяснилось, что это была его девушка. Пара начала так бурно выяснять отношения, что приехали полицейские. А я не могла уйти, ведь моя карта была внутри платежного терминала. Кажется, это заняло 1 000 лет. © mophilda / Reddit
- Решили поужинать с симпатичной девушкой, но я понятия не имел, где находится ресторан. Она подсказывала дорогу, но внезапно попросила остановить машину. Я спросил, все ли в порядке. Мадам указала на дом, в котором живет ее бывший, и задалась вопросом, чем же тот сейчас занят. Почувствовал себя неловко и после ужина больше не звонил ей. © Jared Anwyl / Quora
- Мне было 25 лет, работала в телекоммуникационной компании. Один из клиентов пригласил на свидание в ресторан на берегу озера. Живая музыка, приятный разговор, все как полагается. Вдруг во время десерта вокруг появились скрипачи, а кавалер сделал мне предложение. Напомню, это было первое свидание. По его словам, родители будут счастливы принять меня в семью. Я сказала «нет», после чего он устроил сцену. Извинилась, ушла в дамскую комнату и по-тихому вызвала такси. © Elizabeth Sanchez / Quora
- Нахожусь в активном поиске. Свиданий было много, смешных еще больше. Один кавалер был очень забавным. Однажды я проводила его до дома ночью, была зима. Во второй раз заплатила за нас на катке, так как была договоренность «обратная». На третьей встрече ухажер позвал в парк и предложил зайти в блинную. Он купил там чай, вышел на улицу и достал из кармана куртки блины. Похвалился тем, что взял их с утра из дома. Они были без пакета и, судя по виду, уже «без жизни». Он ел и чавкал, а я думала, как сбежать. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / Vk
Каким было ваше самое неловкое свидание?
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