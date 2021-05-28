17 неловких свиданий, после которых их участникам хотелось сменить паспорт и покинуть страну

Свидания — это не только бабочки в животе и прогулки при луне. Иногда на них происходит такое, о чем и рассказать неловко, и молчать стыдно. Все потому, что подчас визави ведут себя весьма комично. Некоторые носят в кармане куртки домашние блинчики. А те, кто посмелее, не гнушаются нарушать «мелодию момента» психологическим сеансом, появлением спасателей или мамы.