17 неисправимых романтиков, которые точно знают, как поразить свою вторую половинку

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Спорим, вам хоть раз доводилось слышать пресловутую фразу «романтика умерла». И с этим в какой-то мере можно даже согласиться, потому что ни рыцарей, воспевающих своих прекрасных дам, ни самих прекрасных дам средневекового образца сегодня нет и в помине. Однако это вовсе не означает, что люди, способные на настоящие поступки ради любви, все до единого перевелись. Парочка уж точно осталась.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 17 человек, которые на своем примере доказали, что романтика в наше время жива. Просто порой она принимает крайне неожиданные формы.

1. З — забота

2. Комплимент не засчитан

3. «Мой парень сказал, что занесет мне кофе на работу. Спускаюсь вниз, а он притащил мою кошку в офис»

4. Многоходовочка, или как сделать так, чтобы все остались в выигрыше

5. Футболка с собственным изображением — это крайне сомнительный подарок для своего парня. Но главное же внимание

6. «Мой парень принес мне это, думая, что это цветы. Это салат»

7. Можно с уверенностью заявить только одно: такие парни — редкость

8. «На 5 месяцев отношений мой парень устроил просмотр кино под открытым небом на заднем дворе своего дома. Мое сердце растаяло!»

9. Если это не любовь, то что тогда?

10. «Продал свою Nintendo Switch, чтобы купить жене на годовщину ремешок для ее Apple Watch. Но она продала свои Apple Watch, чтобы купить мне картридж с Зельдой для Nintendo Switch»

11. «Мой парень подарил мне на нашу годовщину сделанную вручную игрушку»

12. «Он завел для меня в своем доме ящик с самым приятным сюрпризом на дне. Люблю его»

13. С этим не поспоришь

14. «Хотела проявить заботу и порадовать парня крылышками, а выяснила, что он собирался сделать то же самое для меня»

15. Все гениальное просто

16. Спасатель залез по пожарной лестнице на 6-й этаж, чтобы сделать предложение любимой. Она сказала «да»

17. Рубрика «никто не оценил»

Какой самый романтичный поступок вы совершили в жизни?