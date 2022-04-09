17 находок, с которыми люди не смогли разобраться сами, поэтому попросили помощи у интернет-знатоков

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В этом огромном мире открытия могут ждать нас на каждом шагу, и порой для этого даже выходить из дома не нужно. Героев нашей сегодняшней подборки крутые находки поджидали на чердаках, в садах и даже на детских площадках. Правда, не всегда люди понимали, на что именно они наткнулись.

Мы в AdMe.ru долго рассматривали фото находок, идентифицировать которые их владельцы смогли только с помощью интернет-знатоков.

«Нашел эту круглую штуковину в лесу. Она издавала звуки»

Это персональная сигнализация.

«Винтажный керамический контейнер с пробкой. Для чего он нужен?»

Это посуда для соевого соуса. Называется хё-чан.



«Купила новую расческу, а в ней какая-то остроконечная палка»

Она пригодится для разделения волос, формирования пробора или очистки зубчиков.

«Нашла в доме прабабушки медный совок с деревянной ручкой. Что им делали?»

Это совок XIX века, им набирали зерно. Современный аналог — мерная чаша.

«Напоминает компакт-диск, но имеет выпуклое отверстие посередине»

Это магнитооптический диск, на нем можно хранить и переносить информацию. Сочетает свойства оптических и магнитных накопителей.

«Нашел причудливый музыкальный инструмент, на котором можно сыграть только 2 ноты»

Это действительно музыкальный инструмент, который еще называют свистком-кукушкой.

«В доме, где я сейчас живу, нашел резиновую штуковину в кольчуге»

Это специальная щетка для чистки чугуна.

«На детской площадке обнаружил красную резиновую штуковину»

Это деталь из набора LEGO Duplo.

«Выкопал в саду старого дома. На ощупь как дерево. Что это может быть?»

Это старый мячик для гольфа. Они появились раньше резиновых мячей. Вероятно, ему более 100 лет.

«Панель с пронумерованными кнопками. Для чего?»

Это старинный гриф от автоарфы или мандолины.

«Наткнулась на странную металлическую вещицу на заднем дворе дома. Что это?»

Солнечные часы.

«Разбирал сарай. Вместе с другими столярными инструментами там лежал этот. Для чего он нужен?»

Это призма. Используется для определения прямых углов при измерении площади.



«Купил на распродаже, но понятия не имею, что это»

Каминная сушилка для полотенец.

«Наткнулся на этот маленький фарфоровый предмет в комиссионном магазине»

Это миниатюрная версия кружки для бритья: посередине вставлялось мыло, в носик заливалась вода. Сначала помазок смачивали в воде, а затем помещали в отверстие с мылом.

«Делала уборку и нашла это в вещах бабушки. Помогите разобраться!»

Это разделитель для пальцев, который использовали во время маникюра.

«Нам подарили эластичный металлический браслет с подвесным лезвием. Мы без понятия, зачем он нужен»

Это набор для занятий рукоделием или вышивкой. Катушка с нитками надевается на острие, а браслет — на запястье.

«Эта мензурка с ручкой показалась мне крутой. Из нее пьют?»

Это специальный стакан для пароварки.