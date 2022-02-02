17 находок и встреч, которые надолго врежутся в память авторов этих фото

Мы встречаемся с кем-либо практически каждый день, да и неожиданные находки нас уже не особо удивляют. Но бывают случаи, которые запоминаются на всю жизнь, и их уже не выкинешь из памяти: ястреб, который прилетел на балкон, гриб в лесу размером с собачку, загадочная буква на спине и даже лягушка в коробке из-под салата.

Мы в AdMe.ru призываем делиться фото и историями о таких встречах и находках, чтобы получить заслуженные лайки и заставить кого-то открыть рот от изумления.

«Сегодня вечером я нашел милейшую маленькую лягушку на дне коробки с моим салатом»

«Зашел в ветеринарную клинику. Это собака»

Кто-то поставил елку рядом с камерой для съемок дикой природы и заснял это

Когда художник решил выйти за рамки

«Соседские дети сделали на улице цветную снежную пирамиду»

«Нашла на дереве огромный гриб. Собака для сравнения»

Кукуруза на потолке, стилизованная под самолет

«Лиса решила отдохнуть на моем внутреннем дворе»

«Только что нашла целых 6 жемчужин в устрице! Надеюсь, это хороший знак и год будет удачным»

«Жена нашла букву на моей спине. Оказалось, это „потеряшка“ с этикетки моего жокейского костюма»

«Смотрите, какую „красавицу“ я случайно обнаружил у себя в постели»

«После такой находки решил дать своему псу лекарства от клещей».

«Нашел краба, который вот так стоял на воде»

«Я наконец посмотрела мультфильм „Энканто“»

«Краснохвостый ястреб прилетел на мой балкон этим утром и отдыхал так минут 20. Потрясающе!»

Сочи. Палатка с детскими игрушками

«Кажется, сегодня я встретил амбассадора Nike»

«Смог увидеть, как Сатурн прячется за горой»