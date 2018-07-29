17 мужчин, которым по зубам любая, даже невозможная миссия

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Что творится в голове у женщин — загадка, которую не хотел разгадать разве что ленивый. Однако куда интереснее, что творится в голове у представителей сильного пола, когда им требуется разрешить какую-то проблему. Кажется, их встроенному генератору случайных идей нужна всего секунда, чтобы выдать такой гениальный ход, до которого вы бы ни за что не догадались.

AdMe.ru собрал 17 мужчин, которые могут в два счета найти выход из любой ситуации. (Спойлер: эти парни определенно любят рисковать.)

1. Когда годы игры в тетрис наконец-то принесли свои плоды

2. Держите меня четверо

3. Надпись на плакате: «Безопасность превыше всего»

4. «Родители купили новую кровать, и оказалось, что она намного выше папиной прикроватной тумбы. Его решение проблемы: прикрутить тумбу к стене»

5. Когда забыл дома каску, а работать надо

6. Ему стоило повесить табличку с надписью: «Да ладно тебе, не боись»

7. У мужчин какие-то особенные отношения с лестницами, не находите?

8. Они определенно не смотрели «Пункт назначения», иначе это объяснить невозможно

9. Веки — самая лучшая защита для глаз

10. Это слишком круто даже для Тома Круза

11. Главное, что пальчики под надежной защитой

12. «Коллега „починил“ линолеум в офисе при помощи картона и скотча»

13. Это же насколько нужно доверять коллеге, чтобы пойти на такое?

14. Вот что называется «думать вне рамок»

15. Должно быть, машина какого-нибудь дантиста

16. Если это работает, то это не тупо

17. «Моя собака ненавидит, когда ей стригут когти, так что мой папа купил сумку и вырезал отверстия в ней»

Бонус: отдыхают мужчины тоже с размахом

На что из этого вы бы не подписались даже за миллион рублей?