17 мужчин, которые здорово преобразились и теперь могут составить конкуренцию Брэду Питту

Говорят, что нельзя себя сравнивать с другими. Можно только с собой в прошлом. Некоторые из пользователей сети любят делиться тем, чего они смогли достичь в вечной погоне за собой улучшенным, и сравнивают фотографии «до» и «после». Часть изменений такие грандиозные, что ненароком задумываешься, а точно ли перед нами один и тот же человек.

AdMe.ru пригляделся к мужчинам, которые решили заняться своей внешностью, и их результаты — повод для белой зависти.

«Изменил уши. До и через 4 месяца после операции»

«Избавился от 45+ килограммов»

Какие упражнения так эффективно сжигают жир на животе? Ты отлично выглядишь, чувак! © msszero159 / Reddit

«1 год и 88 дней я стремился к чистой коже. До сих пор не могу поверить, что этого добился»

«Мне 21 год. Вот так я похорошел за полгода»

«Изменил питание и начал ухаживать за кожей»

«Я начал десятилетие бездомным и голодным неудачником. Изменений много, но по-настоящему важно то, что я наконец-то счастлив»

2,5 года похудения

8 месяцев прогресса

«Отрастил волосы, избавился от жира и накачал мышцы»

5 месяцев силовых тренировок и кардио с интервальным голоданием

«Мне 24. Я решил лучше заботиться о себе. Сбросил 22 килограмма»

Ты превратился из милого застенчивого ботаника в модель для рекламы изысканных духов. © beautifulcosmos / Reddit

«Я сделал около 4 лет назад косметическую процедуру — лазерную шлифовку, и это было одно из лучших вложений денег, которые я когда-либо тратил»

15 лет и 18 лет

«В голове давно сидела мыслишка, что пора худеть. За 6 месяцев −20 кг»

«Сегодня исполняется 1 год с того дня, когда я решил сесть на диету. Тогда я весил 149 кг, сейчас 87»

«Достоин ли я комплиментов за это преображение, которое длилось 5 лет?»

«Прошло 125 дней с тех пор, как я изменил свою диету и начал тренироваться 6 дней в неделю. Чувствую себя более уверенно»