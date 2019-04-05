17 доказательств того, что мужской юмор — самый наглядный в мире
Мужчины умеют сделать смешными вполне обыденные вещи: бритье, поедание мандаринок и даже вязание. Они с юмором смотрят на утренние ритуалы женщин и на свои проколы, добавляют щепотку веселья в процесс ухода за ребенком и поход за кофе.
Мы в AdMe.ru по-другому посмотрели на многие вещи благодаря героям этой статьи и надеемся, что вас эта жгучая смесь иронии и шуток тоже развеселит.
Если бы парни вели бьюти-блоги
«Я выучил, как будет „привет“ на языке мандаринок»
«У моей жены рост 155 см, у меня — 200 см, и нам никогда не подходят халаты стандартного размера в отелях»
Чувство юмора или оригинальный образ мышления?
Когда у тебя есть достойный ответ в картинке на абсолютно любую ситуацию
«Мой друг-садовник постоянно присылает мне фотографии с работы»
«Сестра спросила, зачем мне зеленый экран. Я ответил, что у меня есть очень важный проект»
Когда умеешь смотреть на ситуацию с разных сторон
Слишком подозрительно
К папиным шуточкам нужно быть готовым с младенчества
Но с ними нужно быть очень осторожными
«Жена моего друга просила его сбрить усы. Вот что он оставил ей в уголке ванной»
Юмор и знание истории — слишком жгучая смесь
Его словам можно верить
Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам
Когда ты слишком стеснительный, но деньги все равно нужны
Да, мужчины любят кулинарные эксперименты
А какие перлы мужского юмора заставляли вас смеяться до слез?
Фото на превью BennyWillard / Twitter