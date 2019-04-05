17 доказательств того, что мужской юмор — самый наглядный в мире

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Мужчины умеют сделать смешными вполне обыденные вещи: бритье, поедание мандаринок и даже вязание. Они с юмором смотрят на утренние ритуалы женщин и на свои проколы, добавляют щепотку веселья в процесс ухода за ребенком и поход за кофе.

Мы в AdMe.ru по-другому посмотрели на многие вещи благодаря героям этой статьи и надеемся, что вас эта жгучая смесь иронии и шуток тоже развеселит.

Если бы парни вели бьюти-блоги

«Я выучил, как будет „привет“ на языке мандаринок»

«У моей жены рост 155 см, у меня — 200 см, и нам никогда не подходят халаты стандартного размера в отелях»

Чувство юмора или оригинальный образ мышления?

Когда у тебя есть достойный ответ в картинке на абсолютно любую ситуацию

«Мой друг-садовник постоянно присылает мне фотографии с работы»

«Сестра спросила, зачем мне зеленый экран. Я ответил, что у меня есть очень важный проект»

Когда умеешь смотреть на ситуацию с разных сторон

Слишком подозрительно

К папиным шуточкам нужно быть готовым с младенчества

Но с ними нужно быть очень осторожными

«Жена моего друга просила его сбрить усы. Вот что он оставил ей в уголке ванной»

Юмор и знание истории — слишком жгучая смесь

Его словам можно верить

Если хочешь сделать хорошо, сделай это сам

Когда ты слишком стеснительный, но деньги все равно нужны

Да, мужчины любят кулинарные эксперименты

А какие перлы мужского юмора заставляли вас смеяться до слез?