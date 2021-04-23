17 мужчин, которые не признают все эти конфеты-букеты, а ищут нестандартные решения

Каждому человеку приятны знаки внимания, будь то теплое слово, шоколадка или пресловутая пена для бритья. Однако некоторые подарки западают в душу не потому, что они дорогие, а потому, что невыносимо милые и оригинальные.

Мы в AdMe.ru с восторгом рассматривали 17 сюрпризов, которые подготовили для своих женщин находчивые мужчины.

«Мы с мужем познакомились в баре 5 лет назад. На Рождество он подарил мне тот самый стол, за которым прошло наше первое свидание»

«И купил еще один такой же: хочет сделать из них прикроватные тумбочки».

«Проснулась утром и увидела это. Муж купил мне все книги, получившие Букеровскую премию за последние 50 лет»

«Парень подарил мне кеды моего любимого цвета с вышитой сзади датой нашего знакомства. Я плачу»

«Первый фильм, который мы посмотрели вместе с парнем, — пародия на „Титаник“. Он спросил, выбросила бы я ожерелье, как Роза»

«Я ответила, что оно слишком красивое, и я бы оставила его себе. И вот он подарил мне „Сердце океана“ на День святого Валентина».

«Парень презентовал мне мини-проектор, и теперь мы просто волшебно проводим время за просмотром фильмов»

«Мой мужчина приготовил это для меня. Было вкусно»

«Парень подарил мне меня»

«Мой мужчина видел, что у меня полный завал с рабочими проектами, и придумал идеальное решение»

«Муж сделал из тополя чашу для моих клубочков»

«Муж пожертвовал местом, где хранил все свои пластинки и диски, чтобы у меня был свой уголок для вязания»

«Мой парень подарил мне этого двустороннего осьминога, чтобы люди вокруг знали, в хорошем я настроении или в плохом»

«Смотрите, что мой парень сделал для меня!»

«Сколько себя помню, всегда хотела котенка. Сегодня вернулась с работы и обнаружила в гостиной этого малыша. У меня самый лучший парень на свете»

«Муж подарил мне разделочную доску и ее маленькую копию»

«Парень преподнес мне розу и сказал: „Я буду любить тебя, пока этот цветок не завянет“»

«Самый замечательный подарок! Муж вручил мне альбом с фотографиями, которые мы с ним отправляли друг другу в WhatsApp весь последний год»

«Моя младшая сестра пошла на свидание с парнем. Он решил подарить ей 12-килограммовое колесо сыра»