17 мужчин, которые наплевали на стереотипы и решили выглядеть ухоженно и стильно

Существует мнение, что современная индустрия красоты работает исключительно для женщин. Однако стильные стрижки, уход за собой, окрашивание волос и даже маникюр теперь доступны и мужчинам. Представителям сильного пола уже не зазорно периодически посещать салоны, выщипывать брови и следить за своей внешностью. А результат зачастую превосходит все ожидания, при этом не лишая образ мужественности.

Нас в AdMe.ru можно назвать ценителями прекрасного в любой форме. Поэтому мы не упустили возможность в очередной раз полюбоваться теми мужчинами, для которых понятие красоты и стиля тоже не пустой звук.

«Наконец-то выщипал брови, как мне давно советовали»



«Мне нравится, как я выгляжу, но ухаживать за такими волосами тяжело»

Я не знаю, что мне нравится больше: твои волосы, ты сам или твои очки. Так как единственное, что я из этого могу купить, — очки, пожалуйста, скажи, где ты их взял. © Ellen_Degenerates86 / Reddit

«Мне нравится, как получилось»



Прошел год после пересадки волос

«Наконец решил пойти к парикмахеру после сложного периода»

«Я использовал биотин, пил много воды, мазал бороду маслом дважды в день, мыл ее дважды в неделю, делал маски для лица и бороды»

У тебя длинные волосы и ты не знаешь, что с ними делать? Ответ один: плети косы

«11 месяцев брился дважды в день»

«Наконец-то нашел время сделать стрижку и поухаживать за бородой»

Немного ухода за собой и внимание к стрижке имеют большое значение

Эта трансформация заняла 5 лет

Будто 2 разных человека

«Прекрасный парикмахер и 1 год занятий в спортзале сделали меня лучше»

Иногда нужно добавить всего лишь чуточку лоска

«Первый раз сходил в салон. Вот что из этого вышло»

Первая стрижка за 2 года

«Мои изменения за 3 месяца: новая прическа, одежда, ухоженная кожа, спортивное тело, потеря 14 кг веса»

Да ты выглядишь теперь как Соколиный Глаз! © GrandmasterJanus / Reddit