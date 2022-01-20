17 мужчин, которые наплевали на стереотипы и решили выглядеть ухоженно и стильно
Существует мнение, что современная индустрия красоты работает исключительно для женщин. Однако стильные стрижки, уход за собой, окрашивание волос и даже маникюр теперь доступны и мужчинам. Представителям сильного пола уже не зазорно периодически посещать салоны, выщипывать брови и следить за своей внешностью. А результат зачастую превосходит все ожидания, при этом не лишая образ мужественности.
Нас в AdMe.ru можно назвать ценителями прекрасного в любой форме. Поэтому мы не упустили возможность в очередной раз полюбоваться теми мужчинами, для которых понятие красоты и стиля тоже не пустой звук.
«Наконец-то выщипал брови, как мне давно советовали»
«Мне нравится, как я выгляжу, но ухаживать за такими волосами тяжело»
- Я не знаю, что мне нравится больше: твои волосы, ты сам или твои очки. Так как единственное, что я из этого могу купить, — очки, пожалуйста, скажи, где ты их взял. © Ellen_Degenerates86 / Reddit
«Мне нравится, как получилось»
- Выглядит как сахарная вата! © silly_red / Reddit
Прошел год после пересадки волос
«Наконец решил пойти к парикмахеру после сложного периода»
«Я использовал биотин, пил много воды, мазал бороду маслом дважды в день, мыл ее дважды в неделю, делал маски для лица и бороды»
У тебя длинные волосы и ты не знаешь, что с ними делать? Ответ один: плети косы
«11 месяцев брился дважды в день»
«Наконец-то нашел время сделать стрижку и поухаживать за бородой»
Немного ухода за собой и внимание к стрижке имеют большое значение
Эта трансформация заняла 5 лет
Будто 2 разных человека
«Прекрасный парикмахер и 1 год занятий в спортзале сделали меня лучше»
Иногда нужно добавить всего лишь чуточку лоска
«Первый раз сходил в салон. Вот что из этого вышло»
Первая стрижка за 2 года
«Мои изменения за 3 месяца: новая прическа, одежда, ухоженная кожа, спортивное тело, потеря 14 кг веса»
- Да ты выглядишь теперь как Соколиный Глаз! © GrandmasterJanus / Reddit
А как вы относитесь к трендам, касающимся мужской внешности?
Фото на превью AlRatul_ / Reddit
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