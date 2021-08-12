17 мужчин, которые могли бы стать звездами кулинарных шоу, но готовят лишь для своих

Никто не сомневается в том, что мужчины способны проявить в готовке то же внимание к деталям, страсть и перфекционизм, которые обычно прилагают к другим занятиям. Не случайно среди звездных шеф-поваров так много представителей сильного пола. Однако стереотип о том, что кухня — женская территория — все еще слишком живуч.

Мы в AdMe.ru любим находить подтверждение тому, что мужчины на домашней кухне готовы творить чудеса. Особенно когда они стараются для тех, кто им дорог.

«Муж обзавелся кулинарной книгой Джона Уэйна и приготовил курицу суприм с пармезаном»

«Мой муж отличный повар! Жаркое из ребрышек на ужин»

«Я приготовила шпинат со сливками, а муж — стейк»

«Когда муж решает готовить, может случиться все!»

«Мой муж шеф-повар и нечасто готовит дома. Но когда он это делает, мы получаем потрясающую еду — такую, ​​как эта»

«Приготовил для жены перечный стейк. Вот за что она меня любит»

«Муж приготовил для нас пару блюд из поваренной книги Скайрим»

«Рецепты в ней просто невероятные. Это дамплинг из ржаного теста с начинкой из курицы и лука-порея».

«Муж сегодня готовил мою любимую пасту: тальятелле с волшебным сливочным соусом и креветками»

Я никогда не рвалась замуж, но этот пост заставил меня передумать. © Dachshundlover91 / Reddit

«Мой парень готовит отличный нью-йоркский стейк, а я выбрала новое хобби — фуд-фотография. И вот результат»

«Первая попытка моего мужа приготовить говядину Веллингтон. Я так горжусь им»

Ваш муж сумел почти идеально приготовить одно из самых сложных блюд в мире. Выглядит великолепно! © Bowlthizar / Reddit

«После длительного пребывания за границей муж вернулся домой и балует меня. Он не думает, что его блюда это что-то эдакое, а я не согласна»

«За последние 12 месяцев помог своей жене похудеть почти на 55 кг — готовил для нас завтрак, обед и ужин»

«Жаркое от мужа. То самое блюдо, которое он впервые приготовил для меня когда-то»

«Сказала мужу, что слышала по радио, будто сегодня день филе миньон. Он приготовил такое вот великолепие»

«После ссоры приготовил для жены ужин»

«Я в отъезде, а муж готовит и шлет мне такие фото»

Да это повод для развода! © cluelesswench / Reddit

«Муж, который не сможет приготовить ничего, даже если будет умирать от голода, втайне освоил рецепт крем-брюле, чтобы удивить меня моим любимым десертом»