19 мужчин, которые сумели подобрать ключик к сердцу любимой женщины

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Теплые отношения со второй половинкой не только улучшают все аспекты жизни, но и могут заставить творчески мыслить. Мужчины из этой подборки — наглядный тому пример. Чувства так захватили их, что креативное мышление не заставило себя долго ждать.

AdMe.ru, как никто другой, ценит такой подход и считает, что некоторым из этих людей нужно вести курсы по умению покорить сердце любимой.

Увлекающийся астрономией парень сделал девушке оригинальное предложение под светом кометы Neowise

«Попросила жениха нацепить что-нибудь на верхушку елки, чтобы выглядело „по-взрослому“»

«Вот что я смастерил на день рождения своей девушки»

«Сделал предложение своей девушке с помощью деревянной „Монополии“, которую сам и смастерил»

«Мы с девушкой фанаты покемонов, и сегодня вечером я решил сделать ей предложение»

«Сделал девушке подарок на день рождения. Они из падука, пелготина и розового дерева, а металлические части — с AliExpress»

«У меня был выходной, и я решил приятно удивить жену»

«Я несколько раз разыгрывал свою девушку, делая ей предложение с помощью этого игрушечного перстня. На этот раз под ним будет настоящее кольцо»

«Наконец-то доделал этот мягкий уголок во дворе для жены»

«Сегодня мне исполнилось 30, и жених не разочаровал, украсив комнату в своем специфичном стиле»

«Это твой день рождения».

«Сделал девушке предложение в ее любимом месте любимого пляжа»

«Самодельная сумочка для жены»

«Я обожаю вышивать, и сегодня у меня день рождения. Вот такой сюрприз приготовил мне муж»

«Я шпионил за соцсетями девушки, чтобы понять, что ей нравится. Смастерил вот это»

«Моя девушка играет в Skyrim, и я сделал ей тематический сундук из металла и дерева на день рождения»

«Сладкий подарок на день рождения жены»

«Мой жених знает, что я обожаю вселенную Гарри Поттера, поэтому разработал для меня особенное свадебное кольцо»

«Представляю вашему вниманию подарок в стиле „что за чертовщина лежит там под елкой?“. Эта штука сводит мою жену с ума»

«У моей жены недавно случился выкидыш. Я 2 месяца безуспешно пытался помочь ей прийти в себя и наконец-то нашел выход»