17 стереотипов, которые мужчины хотели бы забыть, как страшный сон

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Сегодня многие знают о стеклянном потолке, розовом налоге и многих других вещах, которые усложняют жизнь женщинам, но даже не подозревают о стереотипах, которые вредят мужчинам. Тем не менее таких мифов масса и они напрямую влияют на будни миллионов людей. Например, все знают про комнаты матери и ребенка в аэропорту, но что, если поменять подгузник малышу попытается отец? Пользователи Reddit рассказали о таких моментах, которые портят жизнь им и их близким.

Мы в AdMe.ru посочувствовали авторам этих комментариев и надеемся, что эта статья поможет сделать мир хоть немного лучше.

«Это Арнольд Шварценеггер, который целует меня в младенчестве. Выкладываю это фото каждый год на его день рождения. Поздравляю, Арни!»

Очень раздражает, что вся реклама клеймит мужчин как совершенно не способных заботиться о детях . Портрет бесполезного папаши уже устарел. Не умеет убираться, не умеет готовить, не может присмотреть за детьми... Глупый образ, но все молчат. Держу пари, что поднялся бы дикий вой, если бы женщин изобразили в рекламе домохозяйками, которые не могут сделать бутерброд или помыть полы, но если речь о мужчине, это почему-то нормально. © pmw1981

. Портрет бесполезного папаши уже устарел. Не умеет убираться, не умеет готовить, не может присмотреть за детьми... Глупый образ, но все молчат. Держу пари, что поднялся бы дикий вой, если бы женщин изобразили в рекламе домохозяйками, которые не могут сделать бутерброд или помыть полы, но если речь о мужчине, это почему-то нормально. © pmw1981 Что мужчины не умеют мыться — поэтому им нужны средства «3 в 1» , когда мыло, шампунь и кондиционер находятся в одном флаконе. © danthonythegreat

, когда мыло, шампунь и кондиционер находятся в одном флаконе. © danthonythegreat Что только ненормальные подозрительные мужики любят возиться с детьми. Проблема в том, что общество автоматически считает подозрительным любого мужчину, которому нравится быть в окружении детей. Люблю детей, мне интересно с ними, но нужно быть осмотрительным, потому что люди готовы мгновенно осудить меня и обвинить в чем-нибудь. © ManOfNinetyNine

Что мужчинам не нужны комплименты . У меня есть куча проблем с самооценкой. В последнее время начал видеться с одной девушкой. Она часто делает мне комплименты, и, честно говоря, я не знаю, как себя вести. Я никогда в жизни не получал много комплиментов, но когда спросил об этом нескольких знакомых, они признались, что считают меня привлекательным. Я растерялся: мысль о том, что я могу хорошо выглядеть, чужда мне именно потому, что я никогда не получал комплиментов, никаких. У моих друзей-парней такая же ситуация. © greenfox_65

. У меня есть куча проблем с самооценкой. В последнее время начал видеться с одной девушкой. Она часто делает мне комплименты, и, честно говоря, я не знаю, как себя вести. Я никогда в жизни не получал много комплиментов, но когда спросил об этом нескольких знакомых, они признались, что считают меня привлекательным. Я растерялся: мысль о том, что я могу хорошо выглядеть, чужда мне именно потому, что я никогда не получал комплиментов, никаких. У моих друзей-парней такая же ситуация. © greenfox_65 «Мужчина должен сделать первый шаг». Я про отношения в целом. Ненавижу. Этот. Стереотип. © wgkb5u

Я про отношения в целом. Ненавижу. Этот. Стереотип. © wgkb5u Что мы бесчувственные. Иногда просто не то положение, чтобы демонстрировать эмоции. То, что я их не показываю, не значит, что их нет. Когда я был младше, моя бабушка умерла — и я все понимал. Но все просто решили, что мне все равно, и лишь укрепились в своем мнении, когда я отказался произносить речь на похоронах. На самом же деле я не хотел расклеиться перед людьми, которые заполнили церковь, но в тот день я выплакал все глаза. Мораль в том, что у каждого мужчины есть чувства. Даже молча, он наверняка скорбит / злится / чувствует себя счастливым / грустит и т. д. © -Words-Words-Words-

Мужчины любят, когда женщины намекают, вместо того чтобы сказать все прямо. Нет, это сбивает с толку. © Mizamagician

вместо того чтобы сказать все прямо. Нет, это сбивает с толку. © Mizamagician Что мужчины не могут ненавидеть свои тела . Как бы мужчина ни выглядел, он всегда доволен собой. Так вот, завышенные глянцевые стандарты созданы не только для женщин. Я раньше не смотрелся в зеркало и старался не фотографироваться, потому что ненавидел свою внешность. © mrtibbles32

. Как бы мужчина ни выглядел, он всегда доволен собой. Так вот, завышенные глянцевые стандарты созданы не только для женщин. Я раньше не смотрелся в зеркало и старался не фотографироваться, потому что ненавидел свою внешность. © mrtibbles32 Что у мужчин нет проблем с самовосприятием . Когда говорят о бодипозитиве, речь обычно только о женских телах. А я принципиально не снимаю футболку в бассейне и на пляже именно из-за проблем с самовосприятием. У меня даже нет лишнего веса или чего-то такого, я просто очень бледный и волосатый. © nahteviro

. Когда говорят о бодипозитиве, речь обычно только о женских телах. А я принципиально не снимаю футболку в бассейне и на пляже именно из-за проблем с самовосприятием. У меня даже нет лишнего веса или чего-то такого, я просто очень бледный и волосатый. © nahteviro И что у мужчин нет расстройств пищевого поведения, что, конечно, полная неправда. Мой школьный друг однажды провел лето в лагере для поддержки людей с расстройствами пищевого поведения. Я был совершенно не в курсе его проблемы. Сейчас он бодибилдер. © Merfstick

«Мужчина, 26 лет, 172 см, сбросил вес со 163 кг до 91 кг за 72 месяца. От „Капли“ до Человека-паука».

Что мужчина должен быть, как тайфун, опасен и неукротим, как лесной пожар, в бою прекрасен и что никто отразить не сможет его удар. © NSA_Chatbot

и неукротим, как лесной пожар, в бою прекрасен и что никто отразить не сможет его удар. © NSA_Chatbot Мужчины не плачут. Я эмоционально закален годами травли и родительского непонимания. Не могу плакать и ненавижу это. Иногда каждому из нас нужно хоть как-то сбросить эмоциональный груз. © ManOfNinetyNine

Я эмоционально закален годами травли и родительского непонимания. Не могу плакать и ненавижу это. Иногда каждому из нас нужно хоть как-то сбросить эмоциональный груз. © ManOfNinetyNine Что мы не готовим и не делаем ничего по дому . Лично я прихожу домой после тяжелого рабочего дня и каждый вечер готовлю ужин на всю семью. © bromley2

. Лично я прихожу домой после тяжелого рабочего дня и каждый вечер готовлю ужин на всю семью. © bromley2 Многие мужчины любят милые вещи, и разговоры об этом не делают их менее мужественными. Я сюсюкаю со своими собаками (и не притворяйтесь, что вы так не делаете), мне нравится бессмысленный аниме-контент, единственная цель которого — умилить ваш мозг, и мне нравится смотреть на милых девушек в милой одежде, и неважно, хочу ли я увидеть эту одежду снятой. Удовольствие от этого, как я уже говорил, не умаляет мою мужественность, но я все еще не могу говорить об этом громко, потому что за это меня будут доставать до скончания времен. © Dysmach

«Моему парню всегда говорили, что вязание — только для женщин. Теперь он зарабатывает вязанием».

Не то чтобы миф, но когда парень вежлив и много чего делает по дому, некоторые женщины говорят: «Твоя жена / девушка хорошо тебя обучила». Нет, мы можем стать достойными людьми и без женской дрессировки , отстаньте, пожалуйста. © MuppetHolocaust

, отстаньте, пожалуйста. © MuppetHolocaust Что мужчины разговаривают с женщинами, только если хотят чего-то от них . Постоянно страдал от этого в средней школе и старших классах, потому что у меня было много подруг. Я не помешан на женщинах, просто мне несложно подружиться и с парнем, и с девушкой. © KolarBeear

. Постоянно страдал от этого в средней школе и старших классах, потому что у меня было много подруг. Я не помешан на женщинах, просто мне несложно подружиться и с парнем, и с девушкой. © KolarBeear Знаете что, мужчинам не наплевать на собственную свадьбу. При этом невероятное число людей, в основном женщин, прямо заявляли, что мне «достаточно быть, где скажут, и правильно запомнить свою речь, да? Ха-ха-ха». Ужасно раздражает. У меня были идеи насчет того, каким я хотел запомнить этот день, но, боже мой, никто и представить такого не мог, хотя я постоянно пытался внести свою лепту. Попытки всегда встречались словами «О, тебе не нужно об этом беспокоиться» или «Дамы разберутся с этим», злюсь до сих пор. © sbroll