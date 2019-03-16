17 метких комментариев от людей, в которых борются чувство юмора и умение промолчать

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Если попросить дракона не дышать пламенем, он вряд ли сможет это сделать. Вот так и некоторые пользователи не могут спокойно пройти мимо поста или фото в сети и что-нибудь не ляпнуть. И иногда получается так удачно, что их комментарии разлетаются по сети в считаные часы. Про аппендицит, акулу и тату — наши фавориты!