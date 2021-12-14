17 матерых шопоголиков, которым нехило подфартило на барахолках
Секонд-хенды, комиссионки и благотворительные распродажи привлекают не только любителей захламлять балконы. Мода на винтаж затянула на блошиные рынки разных людей, которым среди ветоши иногда удается раздобыть действительно крутые вещи.
Мы в AdMe.ru всегда радуемся за покупателей-везунчиков, поэтому с удовольствием публикуем удачные находки на барахолках, которыми поделились пользователи сети. В конце вас ждет бонус — наглядный пример того, как можно уютно оформить комнату, сходив на шопинг в ближайшую комиссионку.
«Свадебное платье и кольцо моей мечты, прямо из 60-х. Оба предмета отхватила в секонд-хенде»
«Закончил наряжать новогоднюю елку, и я в восторге! Не могу нарадоваться, как круто вышло. И да, украсил я ее антикварной винтажной мишурой!»
«Я урвал это кресло-качалку за $ 14, и оно реально круто сделано»
- Этот кот определенно заслуживает своего собственного кресла-качалки. © cateyedeer / Reddit
«Решила похвастаться своим винтажным китайским стеклом. Этот красавчик — один из моих любимых»
«Отхватил на книжном развале всего за $ 0,1!»
«Эрнест Хемингуэй. „По ком звонит колокол“».
- 10 центов за первое издание Хемингуэя? Круто! Жаль, что обложка не уцелела. © ScienceExperiement / Imgur
«Увидела в комиссионке спальный мешок — костюм таунтауна из „Звездных войн“ и поняла, что без него не уйду. Мои лучшие потраченные $ 10!»
«Никогда не покупала брендовые вещи в секондах. Не уверена, что оригинал, но посмотрите, какой клевый цвет, всего за $ 5!»
- Однажды моя мама нашла на помойке сумку D&G. Никогда не думала, что это оригинал, и использовала ее для грязного белья. Оказалось, сумка настоящая и довольно редкая. © rnyum / Reddit
«Только посмотрите на эту парочку: эти фигурки клоунов я нашла в благотворительном магазине. По $ 5 за каждого — и они мои!»
«Не смогла пройти мимо этого невероятно красивого диспенсера с Hello Kitty»
«Он до сих пор в хорошем состоянии и, говорят, никогда не использовался. А выпустили его в 2001 году!»
«Нашла и не купила. Они так хорошо на мне сидели, но я сейчас не очень нуждаюсь в штанишках с лобстерами»
«UPD: Вы заразы! Я сегодня вернулась в магазин и, несмотря на то, что кто-то из вас говорил, что собирается их забрать, купила их я! Надеюсь, вы счастливы!»
«Винтажная лыжная куртка. Выглядит слишком тонкой»
- Есть подозрение, что некоторые знаменитости выложили бы за такую тысячи долларов. © Sarcasm_Llama / Reddit
«Иногда ты находишь сокровища, а иногда сокровища находят тебя»
- Ого! Без шуток, у меня была точь-в-точь такая же табуретка в детстве! © just.ask.jes / Instagram
«Купила часы с котиками за $ 2. Если поставить еще одну батарейку, они каждый час будут мяукать»
- — Дорогая, который час? — Кажется, половина рэгдолла! © arghp / Reddit
«Лучшие $ 10, которые я потратила...»
«Сегодня притащил домой 36 офигительных Пикачу с благотворительного рынка»
- Жду не дождусь, когда такое же случится в моей жизни. © supermonke / Imgur
«По-моему, лучшие $ 1,99, потраченные за всю жизнь»
«Стивен Кинг. „Сияние“».
- Круто! Это его личная фотка или просто кто-то напечатал потом? Если он сам отправлял фотки фанатам, это реально многого стоит... © TigerSnakeRat / Reddit
«Купил этого красавчика за жалкие $ 1,25»
«По словам продавца, он был сломан. 3 минуты возни с маслом и ватной палочкой, и заработал как миленький. Красота!»
- Эта линза выдает неплохие снимки на зеркалку, особенно на фотики с полнокадровым сенсором. Отличная штука, у меня такая же! © LenzKist74 / Imgur
Бонус: комната, почти полностью обставленная покупками с барахолок
«Все, за исключением телика и цветов, я купила за $ 7 и меньше в комиссионках и cеконд-хендах в течение 2 последних лет».
- Клевая комната! Я сначала подумал, что это какое-то кафе или что-то типа того. Очень красивые цвета. © GoldenMeat3 / Reddit
А когда вы последний раз были на барахолке? Удавалось найти там классные вещи?