17 матерых шопоголиков, которым нехило подфартило на барахолках

Секонд-хенды, комиссионки и благотворительные распродажи привлекают не только любителей захламлять балконы. Мода на винтаж затянула на блошиные рынки разных людей, которым среди ветоши иногда удается раздобыть действительно крутые вещи.

Мы в AdMe.ru всегда радуемся за покупателей-везунчиков, поэтому с удовольствием публикуем удачные находки на барахолках, которыми поделились пользователи сети. В конце вас ждет бонус — наглядный пример того, как можно уютно оформить комнату, сходив на шопинг в ближайшую комиссионку.

«Свадебное платье и кольцо моей мечты, прямо из 60-х. Оба предмета отхватила в секонд-хенде»

«Закончил наряжать новогоднюю елку, и я в восторге! Не могу нарадоваться, как круто вышло. И да, украсил я ее антикварной винтажной мишурой!»

«Я урвал это кресло-качалку за $ 14, и оно реально круто сделано»

Этот кот определенно заслуживает своего собственного кресла-качалки. © cateyedeer / Reddit

«Решила похвастаться своим винтажным китайским стеклом. Этот красавчик — один из моих любимых»

«Отхватил на книжном развале всего за $ 0,1!»

«Эрнест Хемингуэй. „По ком звонит колокол“».

10 центов за первое издание Хемингуэя? Круто! Жаль, что обложка не уцелела. © ScienceExperiement / Imgur

«Увидела в комиссионке спальный мешок — костюм таунтауна из „Звездных войн“ и поняла, что без него не уйду. Мои лучшие потраченные $ 10!»

«Никогда не покупала брендовые вещи в секондах. Не уверена, что оригинал, но посмотрите, какой клевый цвет, всего за $ 5!»

Однажды моя мама нашла на помойке сумку D&G. Никогда не думала, что это оригинал, и использовала ее для грязного белья. Оказалось, сумка настоящая и довольно редкая. © rnyum / Reddit

«Только посмотрите на эту парочку: эти фигурки клоунов я нашла в благотворительном магазине. По $ 5 за каждого — и они мои!»

«Не смогла пройти мимо этого невероятно красивого диспенсера с Hello Kitty»

«Он до сих пор в хорошем состоянии и, говорят, никогда не использовался. А выпустили его в 2001 году!»

«Нашла и не купила. Они так хорошо на мне сидели, но я сейчас не очень нуждаюсь в штанишках с лобстерами»

«UPD: Вы заразы! Я сегодня вернулась в магазин и, несмотря на то, что кто-то из вас говорил, что собирается их забрать, купила их я! Надеюсь, вы счастливы!»

«Винтажная лыжная куртка. Выглядит слишком тонкой»

Есть подозрение, что некоторые знаменитости выложили бы за такую тысячи долларов. © Sarcasm_Llama / Reddit

«Иногда ты находишь сокровища, а иногда сокровища находят тебя»

Ого! Без шуток, у меня была точь-в-точь такая же табуретка в детстве! © just.ask.jes / Instagram

«Купила часы с котиками за $ 2. Если поставить еще одну батарейку, они каждый час будут мяукать»

«Лучшие $ 10, которые я потратила...»

«Сегодня притащил домой 36 офигительных Пикачу с благотворительного рынка»

Жду не дождусь, когда такое же случится в моей жизни. © supermonke / Imgur

«По-моему, лучшие $ 1,99, потраченные за всю жизнь»

«Стивен Кинг. „Сияние“».

Круто! Это его личная фотка или просто кто-то напечатал потом? Если он сам отправлял фотки фанатам, это реально многого стоит... © TigerSnakeRat / Reddit

«Купил этого красавчика за жалкие $ 1,25»



«По словам продавца, он был сломан. 3 минуты возни с маслом и ватной палочкой, и заработал как миленький. Красота!» Эта линза выдает неплохие снимки на зеркалку, особенно на фотики с полнокадровым сенсором. Отличная штука, у меня такая же! © LenzKist74 / Imgur

Бонус: комната, почти полностью обставленная покупками с барахолок

«Все, за исключением телика и цветов, я купила за $ 7 и меньше в комиссионках и cеконд-хендах в течение 2 последних лет». Клевая комната! Я сначала подумал, что это какое-то кафе или что-то типа того. Очень красивые цвета. © GoldenMeat3 / Reddit