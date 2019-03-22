17 маркетологов, которые таки смогли переборщить с креативом

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Маркетологи идут на все, чтобы завоевать внимание клиентов: провокационная реклама, яркие слоганы и невероятные обещания «чуда». Но порой они стараются так сильно, что все усилия превращаются в один сплошной фейл.

AdMe.ru обыскал весь интернет, чтобы показать вам новую подборку творчества российских маркетологов.

1. Папа, а ты точно правильно держишь солонку?

2. В преддверии Пасхи

3. Что вы знаете о сборщиках чая?

4. Реклама, которой нет

5. Все хотят шашлык

6. Очень захотелось поговорить с огурцом

7. Прочитайте с первого раза

8. А разве бывает какая-то другая вода?

9. Для человека, которому ничего не надо дарить

10. Совок для суровых мужиков

11. Хорошо, что не жидкое

12. Лучшего названия не придумаешь

13. А также прошло плоскостопие и радикулит

14. Волшебная страна CARея

15. Чердаки против террас

16. Орехи очень интригуют

Бонус: пожалуй, это лучшая реклама хлебозавода