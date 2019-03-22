17 маркетологов, которые таки смогли переборщить с креативом
Маркетологи идут на все, чтобы завоевать внимание клиентов: провокационная реклама, яркие слоганы и невероятные обещания «чуда». Но порой они стараются так сильно, что все усилия превращаются в один сплошной фейл.
AdMe.ru обыскал весь интернет, чтобы показать вам новую подборку творчества российских маркетологов.
1. Папа, а ты точно правильно держишь солонку?
2. В преддверии Пасхи
3. Что вы знаете о сборщиках чая?
4. Реклама, которой нет
5. Все хотят шашлык
6. Очень захотелось поговорить с огурцом
7. Прочитайте с первого раза
8. А разве бывает какая-то другая вода?
9. Для человека, которому ничего не надо дарить
10. Совок для суровых мужиков
11. Хорошо, что не жидкое
12. Лучшего названия не придумаешь
13. А также прошло плоскостопие и радикулит
14. Волшебная страна CARея
15. Чердаки против террас
16. Орехи очень интригуют
Бонус: пожалуй, это лучшая реклама хлебозавода
Фото на превью BabushkinPodgon / twitter