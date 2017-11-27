17 мам, которые любят своих чад, даже когда находятся на грани нервного срыва
Согласитесь, у мам свое, особенное чувство юмора. И ярче всего оно проявляется в какой-нибудь по-настоящему кошмарный день, когда кажется, что неблагодарнее материнства на свете занятия нет.
Недавно ученые из Принстонского университета установили, что общение матерей с младенцами на разных языках мира звучит одинаково. И что-то нам подсказывает, что вот эта способность мам по-особому шутить — из той же оперы.
AdMe.ru собрал 17 твитов, которые демонстрируют материнское чувство юмора во всей красе. И да, мамы, мы вас любим!
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А какие остроты время от времени выдают ваши мамы? Ну ведь точно же выдают! Делитесь своими самыми выдающимися историями в комментариях.
Фото на превью abhorrent_wife/twitter