17 фото о мотивации, которые работают лучше любых социальных реклам

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Все мы знаем, как трудно бывает иногда заставить себя приняться за дело. И здесь очень важно найти правильную мотивацию. AdMe.ru восхищается людьми, которые умеют предпринять нужные действия, чтобы с энтузиазмом начать делать что-то. Или, наоборот, отказаться от глупой идеи.

Папа знает, как мотивировать

Друг специально положил телефон туда

Когда ты очень любишь мультик «Мулан» и ненавидишь вставать на скучную взрослую работу

Стимул добраться до нужных страниц

Вот уж точно

Правильное поощрение за каждый выученный параграф

«Мама постоянно покупает это ужасное „органическое“ мыло. Папа решил отучить ее и просто заменил кусок мыла на... сыр»

Последний козырь против ленивых студентов

И если этот козырь не помог, остается одно...

Что нам один день продержаться

В школе вдохновляют детей на чтение: устроили «Месяц Гарри Поттера». Кажется, немного перестарались

Я, пожалуй, лучше не буду

Не только ведь детей жалеть

Сильная мотивация для мужа вовремя прийти домой

Мотивационный календарь сотрудника, который несколько задолбался

Стикеры в электричках. Вдохновляет как минимум улыбнуться

Бонус: Что может быть лучше поощрений от любимого собакена?