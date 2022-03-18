17 любопытных фото, при виде которых хочется поскорее узнать все подробности

Жизнь постоянно подкидывает нам различные головоломки и сюрпризы. Мы то и дело натыкаемся на занятные оптические иллюзии, когда собственное зрение ловко обводит нас вокруг пальца. А порой нас заставляют ломать голову даже обыденные, казалось бы, фото, найденные на просторах интернета.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо снимков пользователей соцсетей, глядя на которые задаешься вопросами «На что я вообще смотрю?» и «А как же так вышло?». Причем некоторые из них так и остаются открытыми.

1. «Я снял скорлупу с яйца, не разбив его»

«Яйцо абсолютно сырое, я просто пытался приготовить обед, как вдруг случилось это. Я не вымачивал это яйцо в уксусе, уксус растворяет скорлупу, а здесь она целая».

2. «Клиент пожаловался, что во время работы машина сильно дребезжала»

«По всей видимости, владелец хранил корм для собак в гараже, а белка его стащила и устроила в автомобиле тайник».

3. «На моем крыльце снег растаял везде, кроме одной доски»

4. «Залез во дворе на дерево, чтобы его измерить, и обнаружил этого парня. Наверное, оставили дети, которые здесь выросли. Я удивлен, что он до сих пор здесь!»

5. Так выглядит уборная в ресторане

6. «Это мой сын пытался приготовить яйца»

7. «Так я узнал, что этот контейнер для еды не водонепроницаемый»

8. «Чужая вода со стиральным порошком каким-то образом поступает в ванную в нашей квартире»

9. «Заказал новые кроссовки. Попросил младшего брата прислать фото, пока я на работе»

10. Все эти 3 пары джинсов одного размера

11. «Нашел в пустыне банку соленых огурцов, которые выбелило солнце»

12. «Эта лягушка живет на мочалке в моем душе с начала ноября. У меня не хватило духу выставить ее на улицу, потому что там слишком холодно, да и я к ней уже прикипел»

13. «Я коллекционирую шарики от шариковых ручек со средних классов школы»

14. «Моя 5-летняя дочь прорезала в носках дырки на случай, если ей станет жарко»

15. «Не стоило мне оставлять на траве стеклянные окна, когда на улице + 22 °C»

16. «Мой леопардовый геккон сбросил с лапы кожу в виде маленькой перчатки»

17. «Итак, на прошлой неделе я начал работать пчеловодом»